Msc Crociere e Varesina in campo assieme sulle maglie e nel sociale

Lo aveva anticipato il direttore generale Max Di Caro nel corso della presentazione di inizio stagione della squadra: la Varesina per la stagione 2024-2025 avrà come partner Msc Crociere (leggi qui).

“Msc Crociere – si legge nel comunicato a doppia firma – diventa main sponsor della società e sarà presente sulle maglie da gara, dalla Prima Squadra a tutto il settore giovanile, posizionando il proprio logo al centro di tutte le divise da gioco. Sarà inoltre partner attivo per lo sviluppo e il rafforzamento delle attività della Varesina in ambito sociale. La partnership sottolinea la grande crescita di brand e immagine della società, che ha trovato una realtà leader nel proprio settore a livello internazionale, la quale ha scelto di supportare in modo concreto questo progetto con l’obiettivo principale di collaborare con una società che da sempre ha una forte connotazione sociale sul proprio territorio. Con questa nuova partnership, Msc Crociere incrementa ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio, mettendo piede anche in quello dilettantistico, appoggiando il percorso di crescita del club, che ha colpito per visione e lungimiranza”.

Non solo quindi una sponsorizzazione, ma una vera e propria partnership che andrà a ricoprire le squadre e i progetti della società rossoblù. E a sottolineare l’importanza di questo accordo è il presidente Lino Di Caro: «È con grande con orgoglio ed emozione che ufficializzo questa partnership, rinnovando nuovamente la voglia di stupire, con l’assoluta certezza che la nostra competenza, unita a quella di Msc Crociere, ci porterà in sinergia a una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno tutto il mondo rossoblù e il nostro territorio».

Per conto di Msc, è invece il Vice President Southern Europe Divisione Leonardo Massa: «Msc Crociere è oggi un player che porta l’italianità in giro per il mondo. Abbiamo raggiunto questo risultato attraverso il sacrificio, la passione e il lavoro di squadra. Se non ci si muove con lo spirito di squadra è difficile raggiungere un obiettivo. Inoltre, siamo contenti di rafforzare il nostro legame con il territorio che è sempre più strategico e che intendiamo rinsaldare ulteriormente nel tempo».