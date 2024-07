Nuova stagione per la Varesina: rinnovata ambizione e un grande accordo con Msc Crociere

È un nuovo inizio quello in casa Varesina. La squadra di mister Marco Spilli si è ritrovata nel pomeriggio di giovedì 25 luglio a Cairate – che sarà il centro di allenamenti della prima squadra e l’under 19 rossoblu per tutta la stagione – per il raduno e il primo allenamento della stagione 2024-2025.

Galleria fotografica Primo allenamento per la Varesina 4 di 7

Una squadra cambiata in molti elementi, ma che ripartirà dall’esperienza di Luca Guidetti e Marco Gasparri ma anche dalla vivacità del 2004 Giacomo Sali e dalla solidità del difensore Maurizio Cosentino. Tanti invece i volti nuovi che hanno sposato la causa rossoblù, dagli ex Varese Francesco Mandelli e Sindrit Guri al portiere Gianmarco Chironi, classe 1997 che sarà titolare tra i pali, evidenziando la scelta dei dirigenti di non puntare su un under nel ruolo.

Ma la vera, grande, novità sarà sulle maglie di tutte le squadre del club: il nuovo sponsor del club sarà infatti una potenza mondiale come Msc Crociere, che ha sposato il progetto Varesina e che lo supporterà con una partnership che abbraccerà tutta la società. A svelarlo è Max Di Caro: «Apro con due notizie: la prima, della quale sono molto orgoglioso, è un nuovo main sponsor che andrà sulle maglie, un partner, che è Msc Crociere. Andrà sulle maglie della prima squadra e di tutto il settore giovanile. Per noi davvero una grande soddisfazione. La seconda è Andrea Di Mauro, attaccante 2004 che viene dall’Akragas e che arriverà nelle prossime ore».

«Mi ha fatto molto piacere lanciare nei professionisti diversi ragazzi e per noi è motivo d’orgoglio – prosegue Max Di Caro -. Non abbiamo perso questi giocatori, ma sono andati in categorie più grandi. Di questo dobbiamo ringraziare lo staff che negli anni è sempre stato capace di valorizzare i giovani. La vendita di Orellana, inoltre, ci ha portato anche dei vantaggi economici».

A spiegare le emozioni del raduno è mister Marco Spilli: «Il primo giorno è sempre bello, è un po’ come quando diventi papà. Sono io molto curioso nel conoscere le caratteristiche di questa squadra e fare parallelismi con il passato non è giusto. Devo essere realista e adattare il lavoro ai giocatori che ho a disposizione quest’anno. Spero che si vada pià lontano possibile, chi fa sport deve partire con questi auspici e poi sono ottimista di natura. Non dobbiamo però fare l’errore di guardare troppo a quello che abbiamo fatto l’anno scorso, sarebbe un errore».

«L’ambizione della Varesina mi aiuta a proseguire questo rapporto che ha superato i 10 anni – spiega il mister riguardo alla sua longevità sulla panchina rossoblù -. Non è solo un rapporto a senso unico, ma si deve sentire l’amore anche dall’altra parte. Sulla scelta del portiere: sa fare bene uscite, prese alte, bravo con i piedi e questo mi permetterà di cambiare qualcosa anche a livello tecnico. Riguardo al girone, ognuno ha le sue difficoltà, non è vero che uno è più facile dell’altro. L’anno scorso abbiamo fatto bene nel B ma non è detto che non faremo lo stesso in caso di A».

Il direttore sportivo Damiano Micheli spiega invece la mentalità sul mercato: «Quest’anno abbiamo provato ad alzare l’asticella anche come giocatori, andando a prendere giocatori anche tra i professionisti. Alzando il livello però si fa anche più fatica a fare gli accordi, ma il fatto di aver portato da noi diversi calciatori importanti significa che anche il nome della Varesina sta crescendo in maniera esponenziale e all’esterno questa cosa è percepita. La squadra è fatta al 90 percento, manca un centrocampista e un terzino sinistro per chiudere la rosa. Abbiamo deciso di puntare su un over perché l’anno scorso è il reparto che abbiamo avuto . Chironi ci ha convinto con la sua personalità che secondo noi passerà».

Gianmarco Chironi sarà il portiere titolare della Varesina: «Negli ultimi anni noi portieri siamo stati penalizzati parecchio dalle regole degli under. Il cambio delle regole (da 4 a 3 under, ndr) ci permette di ritrovare spazio anche in questa categoria. Quando questa squadra mi ha chiamato sono venuto con piacere anche perché mi hanno parlato benissimo della società e sono contentissimo della scelta che ho fatto».

Il capitano rossoblù sarà ancora Marco Gasparri: «Ogni anno in Serie D bisogna sempre ripartire da zero e bisogna capire i nuovi ragazzi. Io sono il capitano ma anche gli altri elementi esperti della squadra mi danno una mano. La cosa principale è mettere tutti nella condizione di fare il proprio meglio. L’ambizione è quella di fare meglio dell’anno scorso che non sarà facile. Ci siamo divertiti, soprattutto davanti, lo vedeva anche chi veniva a vederci. Sicuramente ci proveremo, la squadra è forte e ora sta a noi».

In difesa le fenici potranno contare su Francesco Mapelli: «Sono felice di essere alla Varesina. Quando ho avuto l’esperienza con loro qualche anno fa ci siamo lasciati bene e quest’anno sono felice di essere tornato. Ho voglia di fare una bella stagione con persone serie e competenti che sappiano anche apprezzare la mia persona».

I CONVOCATI PER IL RADUNO (in corsivo i giovani aggregati per la preparazione)

Portieri: Chironi, Macchi, Borin, Liccardo, Veronese

Difensori: Miconi, Bobbo Caverzasi, Mapelli, Coghetto, Cosentino, Giorgi, Zecchillo, Gondor, Granai

Centrocampisti: Guidetti, Rosa, Ghioldi, Piras

Trequartisti/Esterni offensivi: Gozzo, Sali, Buzzetti, Gasparri, Di Mauro, Carnelli, Sassi

Attaccanti: Guri, Bertoli, Isufi

Prima amichevole prevista per sabato 3 Agosto contro la Primavera dell’Inter presso il Varesina Stadium alle 18 (orario da confermare)