No ai fiumi e attenzione agli sbalzi termici: i consigli di Ats Insubria per un’estate fresca e sicura

Sembrano cose ovvie ma possono fare la differenza in questa caldissima estate. I consigli di Ats Insubria sono le regole fondamentali per non incorrere in pericolosi incidenti nei luoghi più freschi del nostro territorio.

Partiamo dai laghi: “Le acque del lago possono nascondere pericoli sotto il profilo sanitario e della sicurezza – scrive Ats Insubria – La raccomandazione è quella di immergersi solo se si sa nuotare bene e si è ben allenati”. Da evitare la pratica dei tuffi, soprattutto dopo una lunga esposizione al sole, o comunque se si è troppo sudati: immergersi repentinamente, infatti, può provocare diverse reazioni nel corpo, tutte pericolose: dai crampi muscolari agli shock termici. Per evitare guai bisogna immergersi gradualmente per dare tempo al corpo di abituarsi al cambio di temperatura. Da non fare mai nel lago i tuffi in altezza, così come quelli in acque torbide, perché possono provocare traumi”.

ATS Insubria ricorda infine che i fiumi sul territorio di competenza non sono balneabili, oltre al fatto che le forti correnti e la temperatura dell’acqua, che si differenzia fortemente da quella del nostro corpo, rappresentano un serio pericolo da non sottovalutare.

Una raccomandazione di carattere generale riguarda i bambini: “Va mostrata, inoltre, particolare attenzione verso i bambini sui quali bisogna sempre vigilare quando sono in prossimità di fonti d’acqua, siano esse piscine ad uso domestico, corsi d’acqua o rive dei laghi. Si consiglia inoltre di usare con responsabilità anche giochi d’acqua e oggetti gonfiabili, come i materassini, evitandone l’uso in acque profonde”.

