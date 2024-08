Nuova interrogazione di Stefano Angei (Lega): “Caserma Garibaldi, la facciata è già rovinata”

Stefano Angei, consigliere comunale della Lega a Varese, torna a chiedere conto alla maggioranza con una nuova interrogazione. Questa volta l’obiettivo è la Caserma Garibaldi, lo stabile al centro della città appena liberato dai ponteggi.

«Il cantiere per il recupero della Caserma Garibaldi ha potuto avere avvio grazie ai fondi stanziati da Regione Lombardia con apposito accordo di programma sottoscritto dall’allora presidente della Giunta Regionale Roberto Maroni e dall’allora sindaco di Varese Attilio Fontana – scrive Angei -. La realizzazione dell’opera sta durando più del cronoprogramma originario e Regione Lombardia ha provveduto a finanziare ulteriormente l’accordo di programma sopra menzionato».

«Solo di recente sono stati tolti i ponteggi lungo la facciata verso Piazza Repubblica e via Magenta, ma sulla facciata della Caserma Garibaldi, dal lato di Piazza Repubblica, sono già visibili segni di rigonfiamento e piccole crepe sull’intonaco e dalla parte di Via Magenta risultano essere invece apprezzabili segni più marcati di deterioramento e di scrostatura dell’intonaco – prosegue Angei -. Chiedo se l’amministrazione è a conoscenza delle situazioni sopra descritta, se i segni di ammaloramento dell’intonaco sulla facciata dal lato di Piazza Repubblica e quelli dal lato di Via Magenta risultano accettabili e se l’amministrazione ha intenzione e ha avviato tutte le procedure utili affinché possa certificare la corretta esecuzione dell’opera da parte dell’operatore economico, a fronte delle evidenze sopra riportate».

Infine, Angei tocca il tema della viabilità: «Chiedo se è volontà di codesta amministrazione procedere alla chiusura al traffico veicolare della via Spinelli, in caso affermativo quali sarebbero le alternative viabilistiche».