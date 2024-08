Nuovo appuntamento con la stagione musicale della Canonica: Marco Giani e Irene Veneziano a Casa Paolo

L’evento si terrà domenica 11 agosto alle ore 21.00. Tutto il programma del concerto e come partecipare

La Stagione Musicale della Canonica prosegue la celebrazione della sua 50a edizione con un imperdibile concerto per clarinetto e pianoforte. L’evento si terrà domenica 11 agosto alle ore 21.00 presso Casa Paolo, situata in via Baumgartner 10, Brezzo di Bedero.

Gli undici concerti estivi, organizzati dall’Associazione Cameristica di Varese in partenariato con il Comune di Brezzo di Bedero e con il contributo della Regione Lombardia e di Grand Luino, si avvalgono della direzione artistica del maestro Fabio Bagatin. Questi concerti rappresentano un’importante occasione per immergersi in un’esperienza musicale raffinata e coinvolgente, con artisti di altissimo livello.

Il programma della serata include una selezione di opere classiche che spaziano dal romanticismo al periodo moderno, eseguite da due illustri musicisti: Marco Giani e Irene Veneziano.

Programma del Concerto:

Robert Schumann (1810-1856)

Tre Romanze Op 94

Nicht schnell (la minore)

Einfach, innig (la maggiore)

Nicht schnell (la minore)

Le Tre Romanze di Schumann, scritte nel 1849, sono brani intimi e poetici che mettono in luce il lato più lirico e contemplativo del compositore tedesco. Ciascuna delle tre romanze esplora un’atmosfera emotiva unica, con il clarinetto che dialoga dolcemente con il pianoforte.

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Sonata Op 167

Allegretto

Allegro animato

Lento

Molto allegro

La Sonata per clarinetto e pianoforte di Saint-Saëns, composta nel 1921, è una delle ultime opere del compositore francese. La sonata è caratterizzata da una struttura brillante e dinamica, con un primo movimento leggiadro, un secondo vivace e pieno di energia, un terzo lento e riflessivo, e un finale allegro e scattante.

Ferruccio Busoni (1866-1924)

Suite K 88

Improvvisata (Impromptu)

Barcarola

Elegia

Danza campestre

Tema variato

Serenata

La Suite K 88 di Busoni è una composizione che riflette l’eclettismo e l’originalità del compositore italiano. Ogni movimento della suite offre una diversa esplorazione stilistica, dall’improvvisazione iniziale alla barcarola delicata, passando per l’elegia malinconica e la vivace danza campestre, fino alla serenata conclusiva.

George Gershwin (1898-1937)

Tre preludi

Allegro ben ritmato e deciso

Andante con moto

Allegro

I Tre Preludi di Gershwin, composti nel 1926, sono esempi perfetti della fusione tra musica classica e jazz che caratterizza il compositore americano. Il primo preludio è vivace e ritmato, il secondo è più lirico e riflessivo, mentre il terzo è di nuovo energico e dinamico, con un ritmo pulsante e accattivante.

Gli Artisti:

Marco Giani, clarinetto, è primo clarinetto solista dell’orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ di Milano. La sua carriera lo ha visto esibirsi come solista, camerista e professore d’orchestra in prestigiosi palcoscenici internazionali. Diplomato con lode al Conservatorio Verdi di Milano e perfezionato presso l’Accademia della Schleswig Holstein Musik Festival, Giani ha collaborato con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui la Münchener Kammerorchester e la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. La sua attività artistica è arricchita da numerosi premi e registrazioni, oltre che dall’impegno didattico.

Irene Veneziano, pianoforte, è una pianista di fama internazionale che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Grand Prix al Tim Torneo internazionale di musica di Parigi, Irene ha debuttato con successo al Teatro Alla Scala di Milano e ha collaborato con rinomati artisti e direttori d’orchestra. Diplomata con lode al Conservatorio Verdi di Milano, è attualmente docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Puccini di Gallarate.

Informazioni per il Pubblico:

Data: 11 agosto 2024

Ora: 21.00

Luogo: Casa Paolo, via Baumgartner 10, Brezzo di Bedero

Ingresso: Libero fino ad esaurimento posti