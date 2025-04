“Bossa, samba and…” sul palcoscenico di Varese Vive per la stagione musicale del 67 Jazz Club Varese

L’appuntamento è per domenica 4 maggio alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese

Volge ormai quasi al termine la stagione musicale del 67 Jazz Club Varese che in questo mese di maggio organizza gli ultimi tre concerti. Il primo è in calendario domenica 4 con Giusy Consoli, vocalist amatissima dal pubblico varesino e per questo così spesso in cartellone. Con lei sul palcoscenico di Varese Vive ci saranno il chitarrista Matteo Goglio e Marco Caccianiga, voce narrante e percussionista, componenti del “Trio de Janeiro” che avrà Mauro Brunini con la sua tromba come ospite d’onore dell’evento, altro musicista quanto mai apprezzato dal pubblico “di casa” e non solo.

Il concerto spazierà in ambito prevalentemente brasiliano, come del resto ben evidenzia il titolo della serata: “Bossa, samba and…”, lasciando così spazio a qualche incursione in territori non necessariamente limitrofi.

L’appuntamento è per domenica 4 maggio alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Ingresso 10 euro, gradite le prenotazioni al numero 335-8208969.

I successivi concerti organizzati dal 67 jazz Club Varese si terranno venerdì 23 maggio alle ore 21 a Carrozze Hub con la pianista Eugenia Canale, l’armonicista Max De Aloe e il contrabbassista Marco Gamba e infine domenica 25 maggio di nuovo a Varese Vive alle ore 18 con il trio del pianista Simone Locarni.