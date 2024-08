Pier Vittorio Buffa a Rancio Valcuvia con il suo libro “La casa dell’uva fragola”

Venerdì 6 settembre, alle 18, alla Biblioteca Comunale di Rancio Valcuvia appuntamento con l’autore Pier Vittorio Buffa, che presenterà il suo libro “La casa dell’uva fragola”. Questo romanzo è stato finalista del Premio Alassio Centolibri, un Autore per l’Europa 2023. L’autore di “Ufficialmente dispersi” racconta una storia di famiglia ambientata a Castello Cabiaglio.

Durante l’incontro, dialogherà con l’autore Simona Zinanni e saranno effettuate letture da parte di Ferruccio Mambrini e Barbara Pigoli. Al termine della presentazione, sarà offerto un aperitivo.

Il giorno seguente, 7 settembre alle ore 9.00, è prevista una visita alla “Casa dell’uva fragola” a Castello Cabiaglio. Il ritrovo sarà in Piazza del Comune di Rancio Valcuvia, con possibilità di proseguire a piedi lungo il sentiero dell’Anulare Valcuviano o in auto per chi lo desidera. È necessario prenotarsi al numero +39 333 3968614.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Sala Civica di Rancio Valcuvia.