Pro Loco Casciago annuncia le Borse di Studio “Dante Parietti” per il 2024

La Pro Loco di Casciago annuncia il ritorno delle sue borse di studio annuali intitolate a Dante Parietti, membro dell’associazione prematuramente scomparso. Questo programma è dedicato a sostenere gli studenti meritevoli di Casciago e Morosolo, offrendo un importante sostegno finanziario per il loro percorso educativo.

Chi Può Partecipare?

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti residenti a Casciago o Morosolo, nati tra il 2006 e il 2010. Questa iniziativa mira a riconoscere e premiare gli studenti che si sono distinti per meriti scolastici e personali, incentivando l’eccellenza nell’educazione.

Come Candidarsi?

Gli interessati devono visitare il sito ufficiale www.prolococasciago.it per consultare il regolamento completo e i dettagli su come presentare la domanda. È fondamentale leggere attentamente il regolamento per assicurarsi di soddisfare tutti i criteri di ammissibilità e comprendere il processo di selezione.

Scadenze Importanti

Le domande per le borse di studio devono essere inviate entro e non oltre il 31 ottobre 2024. Gli studenti e le loro famiglie sono incoraggiati a non perdere questa opportunità e a preparare la documentazione necessaria in tempo utile.