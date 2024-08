Pro Patria rimontata nel finale dalla Castellanzese: l’amichevole finisce 3 a 1 per i neroverdi

Quest’anno il derby d’agosto, ormai una piccola tradizione dell’Alto Milanese, tra Pro Patria e Castellanzese sorride ai neroverdi, che negli ultimi minuti si aggiudicano l’amichevole allo stadio Provasi di Castellanza e si riprendono una piccola rivincita dopo la sconfitta in rimonta dello scorso anno.

Galleria fotografica Le foto di Castellanzese Pro Patria 3 a 1 4 di 26

I padroni di casa dell’ex Varese Mister Cotta, inseriti nel girone B di Serie D, sicuramente potranno dirsi soddisfatti di aver superato, seppur in un test estivo, una squadra di categoria superiore come la Pro Patria, società professionistica che esordirà ufficialmente alle 18 di domenica 11 agosto per il primo turno di Coppa Italia di Serie C contro la Pergolettese.

A decidere il match a favore della Castellanzese sono stati nella ripresa Colombo (il pari su punizione al 14′ e del definitivo 3-1 a ridosso del recupero) e il giovane Mathias Serra, autori del tris della ripresa che ha piegato le mani dei portieri Rovida e Bongini e più in generale dei bustocchi biancoblu, passati invece in vantaggio al 28′ del primo tempo con la rasoiata dal limite dell’area del centrocampista Mallamo.

«Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, che ci ha dato risposte importanti – commenta l’allenatore della Pro Patria (in campo con la divisa gialla) Riccardo Colombo -. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo, abbiamo fatto qualcosa di diverso rispetto fino ad adesso. Così abbiamo fatto fatica, abbiamo perso le distanze in campo, ci siamo allungati e abbiamo preso gol di inesperienza».

«Il campo oggi ci ha detto che siamo una squadra nuova, che deve migliorare tantissimo – aggiunge -. Ci sono stati segnali positivi e negativi, dobbiamo lavorare sugli aspetti negativi visti oggi. Negli ultimi 30 metri c’è mancato l’ultimo passaggio, lo spunto vincente e la cattiveria. In generale dobbiamo migliorare la gestione della partita: abbiamo fatto male alcune pressioni e tuttavia abbiamo continuato ad andare forte in avanti senza essere pronti per farlo. Sappiamo che alla Coppa Italia non manca tantissimo ma gli allenamenti sono davvero importanti e stiamo facendo correre i ragazzi. Il tempo per mettere benzina nelle gambe e migliorare su alcuni aspetti c’è. Non tutti sanno ancora leggere bene il gioco e questo è una cosa che dobbiam far capire ai ragazzi: non si può andare sempre solo in una maniera».