Svelata la nuova Serie D: il Varese resta nel girone A, Varesina e Castellanzese nel B

C’era parecchia attesa per i Gironi di Serie D per capire quali fossero le sfidanti di Città di Varese, Varesina e Castellanzese.

La Lega Nazionale Dilettanti ha svelato nella giornata di venerdì 2 agosto – decisamente in anticipo rispetto agli ultimi anni – i nove raggruppamenti della massima serie dei dilettanti, in particolar modo il Gruppo A e il Gruppo B, quelli che da sempre ospitano le formazioni del Varesotto.

Il Varese è stato inserito, come accaduto lo scorso anno, nel Girone A, quello con liguri e piemontesi, così come restano nel B a predeminanza lombarda Varesina e Castellanzese.

GIRONE A

Il Varese quindi resta nel girone con liguri e piemontesi che, al netto di retrocesse e promosse, resta praticamente invariato. Niente Piacenza, resta anche Lavagnese – non la Fezzanese che va con le toscane -, mentre la seconda lombarda è la Vogherese. Le novità rispetto all’anno passato sono le promosse dall’Eccellenza Borgaro, Cairese, Fossano e Imperia mentre l’ex Rg Ticino figura come NovaRomentin dopo la fusione con la Pro Novara.

GIRONE B

Restano nel girone B Varesina e Castellanzese ma sono diverse le novità. Due le venete: il Chievo Verona – la l’anno scorso come Clivense – e il Vigasio. Ritorna il Breno dopo l’anno nel girone C, così come le lombarde Fanfulla, Crema Sant’Angelo e Sangiuliano City che l’anno scorso erano con le emiliane. Nel raggruppamento inserite anche le neo promosse Magenta, Cilverghe, Ospitaletto e Nuova Sondrio.

LE SQUADRE: Chievo Verona, Vigasio, Arconatese, Breno, Casatese Merate, Castellanzese, Ciliverghe, Club Milano, Crema, Desenzano, Fanfulla, Folgore Caratese, Magenta, Nuova Sondrio, Ospitaletto, Palazzolo, Pro Sesto, Sant’Angelo, Sangiuliano City, Varesina.