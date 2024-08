Raggiunto il primo obiettivo di ENPA Varese: «Ora puntiamo a salvare ancora più animali»

L’Ente nazionale protezione animali Varese-Valle Olona, ha recentemente raggiunto un importante traguardo nel suo progetto di raccolta fondi per la protezione degli animali. Grazie alla straordinaria generosità di 134 donatori, con due settimane di anticipo è stato superato l’obiettivo iniziale di 5.000€, somma necessaria per la sterilizzazione di 50 gatti di colonia e la creazione di un fondo destinato alle emergenze veterinarie delle famiglie in difficoltà.

Ma la missione di ENPA non si ferma qui. Con il nuovo obiettivo di raccogliere 12.000€, l’associazione intende estendere il proprio intervento per coprire le spese veterinarie della prima metà del 2024. Questo consentirà di aiutare e curare un numero ancora maggiore di animali, garantendo il loro benessere e supportando le famiglie che si trovano in difficoltà economica.

ENPA Varese Valle Olona, attiva da oltre trent’anni, si distingue per il suo impegno quotidiano nella salvaguardia degli animali e nella gestione di colonie feline locali. Solo a Saronno, sono registrate ben 42 colonie feline, ma l’intero territorio della provincia di Varese, che conta 130 comuni, ne ospita molte altre. La sterilizzazione dei gatti di colonia è un’azione cruciale non solo per prevenire malattie e migliorare la qualità della vita di questi animali, ma anche per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema locale e contrastare il fenomeno del randagismo.

Il progetto di ENPA ha dunque un duplice scopo: da un lato, ridurre il numero di animali randagi attraverso la sterilizzazione, e dall’altro, sostenere le famiglie che, a causa di difficoltà economiche, non riescono a sostenere le spese veterinarie per i propri animali domestici. “Pensiamo che avere un animale domestico debba essere un diritto di ogni famiglia”, sottolinea l’associazione, che con questo fondo vuole garantire che nessun animale venga trascurato per mancanza di risorse.

ENPA invita tutti a unirsi a questa importante missione: ogni donazione, grande o piccola, fa davvero la differenza. Oltre a contribuire a un nobile scopo, i donatori avranno anche accesso a una serie di ricompense pensate per loro.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno già donato e a chi deciderà di farlo, permettendo a ENPA di continuare il suo lavoro fondamentale per gli animali e la comunità.

Per donare su Ideaginger clicca qui.