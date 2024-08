RandoAil a Lonate Ceppino, una lunga pedalata per combattere le leucemie

Si avvicina la quinta edizione della “RandoAil”, la manifestazione ciclistica benefica organizzata dall’Asd Compact Team che si terrà il 1° settembre prossimo. Un evento sportivo che ha l’obiettivo di unire gli appassionati di ciclismo con l’intento di raccogliere fondi per combattere le leucemie, i linfomi e il mieloma.

La partenza della “rando” è prevista in via della Strecciola a Lonate Ceppino, con iscrizioni che saranno possibili anche la mattina stessa della pedalata, anche se l’indicazione è quella di aderire in anticipo attraverso il sito www.audaxitalia.it. La quota di partecipazione è di 18 euro ma è possibile scegliere l’opzione a 25 euro che comprende la maglia tecnica della manifestazione.

Due i percorsi previsti dagli organizzatori (il Compact Team è affiancato dal patrocinio del Comune di Lonate Ceppino): uno da 200 chilometri che prevede il brevetto ARI del campionato italiano Audax e uno da 100 chilometri. La partenza sarà alla francese (ognuno decide il momento di cominciare a pedalare) tra le 7,30 e le 9 del mattino.

Previsti come di consueto sia punti di controllo e di ristoro lungo i tracciati sia un ricco ristoro al momento dell’arrivo dove ai partecipanti sarà consegnato anche un gadget ricordo da parte dell’AIL Varese. Saranno premiati i tre gruppi più numerosi, promuovendo così la partecipazione di squadre e club. I ricavi della manifestazione saranno, come detto, devoluti interamente in beneficenza all’AIL Varese Como ODV per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.