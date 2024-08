Ribaltamento in autostrada nel tratto tra Solbiate e Castronno: tre persone coinvolte

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì 13 agosto, sull’autostrada A8, nel tratto tra Solbiate e Castronno direzione Varese.

L’auto si è ribaltata per motivi che verranno chiariti dagli inquirenti. Tre gli uomini coinvolti di 19, 47 e 52 anni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Varesina emergenza in servizio per il 118 che ha trasportato un ferito in codice giallo in ospedale a Gallarate.

L’incidente e le operazioni di soccorso hanno provocato rallentamenti.