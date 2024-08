Rovera va alla scoperta del Texas nella sesta tappa del Mondiale Endurance

La breve pausa estiva di Alessio Rovera è terminata nel modo migliore, con la partecipazione e la vittoria di classe nella 4 Ore di Spa-Francorchamps che ha portato il pilota di Varese in vetta alla classifica Pro-Am del campionato ELMS a due gare dalla conclusione. Ma appena disceso dal podio belga, Rovera ha iniziato a programmare un nuovo e importante impegno.

Domenica 1 settembre il 29enne driver ufficiale della Ferrari affronterà per la prima volta in gara il tracciato del COTA (Circuit of the Americas) ad Austin, in Texas, sesta tappa stagionale del Campionato del Mondo endurance (il FIA WEC) che Rovera sta disputando a bordo della Ferrari 296 LMGT3. Con il pilota di Casbeno ci saranno il francese François Heriau e l’anglo-americano Simon Mann, come sempre su una vettura preparata dal team Vista AF Corse caratterizzata dal numero 55 sulle portiere.

La “Lone Star Le Mans” (questa la definizione ufficiale della 6 Ore americana) è il terzultimo appuntamento stagionale e il terzetto della Ferrari punta almeno a consolidare una posizione tra le prime cinque del campionato. Rovera, Heriau e Mann sono appunto quinti con 49 punti (subito davanti alla BMW WRT di Valentino Rossi) ma vogliono puntare almeno alle prime tre posizioni anche se la vetta della classifica appare troppo lontana per una rimonta. Al comando infatti c’è l’equipaggio della Porsche Manthey PureRxing (Bachler, Sturm, Malykhin) con 100 punti seguita dalla “sorella” del team Manthey EMA (Lietz, Shahin, Schuring) a quota 75.

Fino a oggi Rovera e compagni non sono mai riusciti a occupare uno dei tre gradini del podio e in generale la Ferrari ha sempre pagato dazio (forse anche per un BoP non sempre favorevole) contro le vetture rivali. Vedremo se sui 5.513 metri del COTA questa tendenza si invertirà consentendo anche alle vetture del Cavallino Rampante di lottare per un posto al sole.

Rovera in azione nel WEC

«Vedrò per la prima volta Austin direttamente nel weekend di gara: ho provato al simulatore e sembra una pista molto bella da guidare – spiega Rovera alla vigilia – Al netto del BoP, la nostra vettura si comporterà bene nei curvoni ad alta velocità, ma farà molto caldo e questo è un fattore che sottoporrà a parecchio stress le gomme; sarà importante trovare il giusto equilibrio nella messa a punto che ci permetta di gestire al meglio gli pneumatici e contemporaneamente essere competitivi. Finora siamo sempre riusciti a trovare un ottimo setup, ma nel FIA WEC ci sono tanti avversari super agguerriti e per questo credo che non sarà un weekend semplice».

Il weekend di gara della Lone Star Le Mans prenderà il via venerdì 30 agosto con due prove libere seguite da una terza sessione al sabato mattina; sabato 31 pomeriggio le qualifiche mentre domenica alle 13 del Texas (le 20 italiane) semaforo verde per la gara che terminerà alle 2 di notte.

In gara ci sono 36 vetture totali, suddivise a metà tra le Hypercar (i prototipi ibridi che compongono la classe regina) e le Gran Turismo (dove gareggia Rovera). Purtroppo in griglia di partenza non ci sarà più la hypercar Isotta Fraschini, il costruttore italiano (con antiche radici nel Varesotto) che ha disputato le prime cinque gare stagionali ma che non ha le risorse per proseguire nel proprio programma. Grande attesa per la classifica principale dove comanda la Porsche Penske numero 6 (Lotterer, Vanthoor, Estre) con 111 punti davanti alla Ferrari AF Corse numero 50 (Fuoco, Molina, Nielsen) con 98 e alla Toyota Gazoo numero 7 (Conway, De Vries, Kobayashi con 95.