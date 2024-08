Saronno Servizi cerca un farmacista per Solbiate Olona: aperto il bando di selezione

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un farmacista collaboratore 3° livello, a tempo indeterminato e full time.

Ai sensi della L. 125/91 il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso, in garanzia della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

La sede di lavoro sarà la Farmacia Comunale 3, via per Busto Arsizio 11 a Solbiate Olona. Orario di lavoro full time da lunedì a sabato per 40 ore settimanali, retribuzione RAL di 30.000€ su 14 mensilità, ed eventuale premio annuale in base al raggiungimento di obiettivi.