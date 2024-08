Senzatetto trovato morto nel terminal dell’aeroporto di Milano Malpensa

Un senzatetto è stato trovato morto a Malpensa, in un ambiente di servizio del Terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Milano. La scoperta è avvenuta oggi, giovedì 29 agosto, intorno alle 13, ma il decesso risale probabilmente a un paio di settimane fa.

Il ritrovamento è infatti avvenuto dopo che era stato segnalato il cattivo odore del cadavere in decomposizione: per diversi giorni è rimasto invisibile a tutti. Gli agenti della Polaria lo hanno trovato dietro a una porta di servizio, sulle scale di emergenza che dal piano Arrivi conducono al “tunnel”, il piano interrato di servizio sotto l’aerostazione, che comprende diversi ambienti e il vero e proprio tunnel di transito.

Il senzatetto – intorno ai quarant’anni di età – er una presenza saltuaria tra l’aeroporto e Milano, un cittadino italiano che era stato identificato in diverse occasioni (spesso la sera, mentre di giorno si muoveva per lo più verso il capoluogo lombardo).

Secondo i primi rilievi il decesso è avvenuto per cause naturali.

La presenza di senzatetto a Malpensa è un fenomeno ben conosciuto negli ultimi vent’anni, con presenze quasi stabili e altre più saltuarie. La presenza di persone in situazione di disagio, spesso con fragilità psichiatrica o dipendenze, ha anche creato problemi di sicurezza, più con il personale che con i viaggiatori, ma l’assistenza e l’aiuto sono anche un compito che si sono assunte realtà istituzionali, come la Croce Rossa. È recente la firma di un nuovo protocollo d’intesa tra enti e terzo settore, per affrontare il fenomeno (c’è stata anche una polemica sulla mancata adesione annunciata di alcuni Comuni della zona).