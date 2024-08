Si del PD a “sport per tutti” a Varese: “Profondamente convinti del valore educativo dello sport”

Anche il PD sostiene il progetto del Comune “Sport per tutti“, un’iniziativa destinata a migliorare l’accesso alle attività sportive per i giovani, eliminando le barriere economiche che spesso limitano la partecipazione.

Il progetto è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro svolto dagli uffici comunali e dalla Commissione Sport, presieduta da Luca Battistella, in stretta collaborazione con l’Assessore Stefano Malerba: «Il progetto “Sport per tutti” è frutto di un lungo lavoro svolto dagli uffici comunali e dalla Commissione Sport, che ho l’onore di presiedere, in stretta collaborazione con l’Assessore Stefano Malerba – Ha commentato Luca Battistella, Presidente della commissione sport e consigliere del gruppo PD – Come gruppo del Partito Democratico e come amministrazione, siamo profondamente convinti del valore educativo dello sport, un formidabile strumento per trasmettere ai nostri giovani valori essenziali come la disciplina, la sana competizione, lo spirito di squadra, la fiducia in se stessi e il rispetto reciproco. Questi valori, appresi sul campo sportivo, diventano fondamenta su cui costruire la loro vita al di fuori di esso, preparandoli ad affrontare le sfide quotidiane con forza e integrità».

«Crediamo fermamente che ogni ragazzo debba avere il diritto di scegliere liberamente lo sport che più lo appassiona, senza che le difficoltà economiche rappresentino un ostacolo. È nostro dovere, come amministrazione, garantire a tutti l’accesso alle attività sportive, indipendentemente dal reddito familiare. Questo è un principio cardine del nostro impegno per promuovere l’uguaglianza sociale, un valore imprescindibile che lo sport incarna in modo straordinario – conclude Battistella – Con queste premesse, insieme all’Assessore allo Sport, abbiamo promosso “Sport per tutti”, un progetto innovativo che offre l’opportunità concreta di praticare sport, ma si trova in una situazione economica svantaggiosa. Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che lo sport diventi davvero un diritto per tutti».