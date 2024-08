Tail strike del Boeing in decollo da Malpensa, Latam licenzia i tre piloti

Sono stati licenziati i tre piloti della compagnia sudamericana Liam coinvolti nell’incidente aereo avvenuto a luglio all’aeroporto di Malpensa.

Lo riferisce un articolo del quotidiano O Globo (lo trovate qui in lingua originale) che spiega anche cosa può aver provocato l’incidente accaduto durante il decollo del Boeing 777-300, volo LA8073 con destinazione San Paolo. L’aereo ha urtato la pista con la coda, trascinandosi “in impennata” per oltre 700 metri. Un fatto che secondo gli esperti non ha precedenti.

L’incidente è stato attribuito all’inserimento di dati errati nel computer di volo da parte dei piloti, che ha portato il sistema a calcolare una velocità di decollo inferiore a quella necessaria. I tre in cabina erano il comandante-istruttore e responsabile del viaggio, il comandante “in formazione” e un altro comandante di supporto.

L’Autorità Italiana per la Sicurezza Aerea (ANSV) ha pubblicato un rapporto preliminare sull’incidente, ma non sono ancora state fornite conclusioni definitive. Quel che è certo è che si sono volute la solidità della fusoliera e soprattutto la lunghezza della striscia d’asfalto ad evitare la tragedia.

Il consiglio interno di Latam ha valutato l’incidente come molto grave, considerando i danni strutturali all’aereo, i costi per il carburante scaricato, il trasferimento dei passeggeri e i mesi di fermo per le riparazioni. Sul volo Latam, secondo il rapporto, e quel che riferisce O Globo, è stato inserito il peso massimo dell’aereo senza tenere conto del carburante, invece del peso effettivo del carburante fornito, facendo sì che il computer calcolasse una velocità di decollo molto inferiore al necessario. A bordo dell’aereo c’erano 398 persone: i 3 piloti, 12 assistenti di volo, 383 passeggeri.

Nonostante Latam abbia confermato il licenziamento dei piloti, la compagnia ha dichiarato che non commenterà ulteriormente e che continuerà a collaborare con le autorità italiane in attesa del rapporto finale.