Il video dell’incidente tail strike a Milano Malpensa

Una “strisciata” con la coda di quasi dieci secondi, prima che il velivolo si stacchi da terra: lo si vede nelle immagini di un video dalle telecamere dell’aeroporto di Milano Malpensa, che hanno ripreso il decollo del volo Latam per San Paolo incappato in un “tail strike”, vale a dire un incidente in cui l’aereo – avendo assunto un assetto errato in decollo o atterraggio – urta con la coda la pista.

Erano le 13.32 di martedì 9 luglio: le immagini riprendono la corsa del B777 della Latam sulla pista 35L, la pista sinistra (direzione Nord) in quel momento in uso. Al momento dello “stacco” il velivolo urta il terreno con la coda, generando una scia di detriti e fumo ben visibile per quasi dieci secondi, fino a quando l’aereo riesce effettivamente a decollare (avendo già superato la V1).

A seguito dei danni il velivolo ha dovuto rientrare subito a Malpensa, dopo aver scaricato carburante – fuel dumping – con una serie di ampie circonvoluzioni sopra la zona di Santhià, nel Vercellese.

I “tail strike” hanno una certa incidenza statistica all’interno degli episodi classificati come incidenti, anche se negli ultimi anni una serie di dotazioni tecnologiche sta riducendo progressivamente il rischio di incidenti di questo tipo. Le possibili cause sono diverse, riepilogate anche nell’articolo qui di seguito: