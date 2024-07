Scintille al decollo, il volo per San Paolo del Brasile rientra a Malpensa

Stato d’allarme all’aeroporto di Milano Malpensa per il rientro in emergenza del volo Latam 8073 per San Paolo del Brasile.

Il volo è decollato alle 13.30 di pomeriggio di martedì 9 luglio, in decollo si sarebbero viste scintille dal velivolo e perdita di alcuni detriti sulla pista 35L, la pista di decollo sinistra. – direzione Nord – in quel momento in uso.

Il velivolo – un Boeing 777 – ha effettuato due virate circolari sopra la zona tra Abbiategrasso e Vigevano e poi una serie di ampi giri (holding) sopra Santhia, nel Vercellese, per scaricare carburante in quota prima del rientro sullo scalo milanese, dove nel frattempo erano stati messi in preallerta i mezzi dei vigili del fuoco e del soccorso 118, dalla Croce Rossa di Gallarate.

Le due piste sono rimaste chiuse per alcuni minuti.

Fino alle 18 lo scalo opererà solo sulla pista 35R, mentre si fanno ispezioni sulla 35L.

Gli appassionati di aviazione di AeroportiLombardi hanno pubblicato uno scatto del velivolo, danneggiato in coda.

Appassionati di aviazione hanno fotografato anche la fase di scarico del carburante durante le virate sopra il Vercellese, effettuata per alleggerire il velivolo in atterraggio e ridurre i rischi del rientro. Questa operazione viene effettuata a quote sufficienti perché il carburante venga disperso senzxa ricadere al suolo in concentrazioni troppo alte (la foto è stata diffusa sui social da Nicola Ferrarotti).