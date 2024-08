Temperature estreme al consultorio di Gazzada, la Cgil: “L’Asst Sette Laghi fornisca almeno dei ventilatori”

Temperature elevate al consultorio di Gazzada Schianno ed ora interviene la Fp Cgil Varese, il sindacato che si occupa della Funzione Pubblica.

Con un comunicato si sollecita l’intervento dell’Asst per “sanare” una situazione che pare al limite ormai da diverso tempo: “Anche questa estate dimostra che le temperature sono torride. Questo fatto facilmente riscontrabile da chiunque dovrebbe portare la Direzione Generale della ASST dei Sette Laghi a prevedere un piano per rendere il microclima all’interno dei locali dei vari presidi/distretti accettabile, non solo per l’utenza ma anche per coloro che vi lavorano, in considerazione del fatto che l’attività sanitaria non si ferma mai” si legge in un comunicato firmato dalla Fp Cgil.

“Purtroppo questo non accade – continua il testo. Il problema del microclima non è imprevedibile, basterebbe la necessaria attenzione per pianificare gli interventi. Ma per fare ciò la ASST dei Sette Laghi dovrebbe avere una attenzione all’utenza ed ai propri dipendenti che nella realtà dimostra di non avere, anche quando l’intervento potrebbe essere tutto sommato più semplice rispetto alle necessità di un reparto ospedaliero. Ci riferiamo alle condizioni di lavoro in cui versano i dipendenti del Consultorio di Gazzada e l’utenza che accede al servizio. Le temperature all’interno dei locali sono eccessive. Il problema è stato segnalato più volte anche dai lavoratori del Consultorio ma, come al solito, nessuno si è mosso. Tutti ad aspettare la fine dell’estate”.

“Siamo quindi alla fine di agosto. Forse è il momento che il Direttore Generale faccia un cenno di buona volontà. Che fornisca qualche ventilatore e deumidificatore al Consultorio di Gazzada. Sicuramente non risolverà tutti i problemi legati al microclima ma sarebbe comunque un buon inizio”.