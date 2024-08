Tradate e il mondo della musica piangono la scomparsa di Patrizio Romano

Tanto dolore a Tradate e negli ambienti musicali per la scomparsa di Patrizio Romano, morto ieri sera a soli 62 anni dopo una grave malattia.

Uomo di spiccata sensibilità e grandissimo appassionato ed esperto di musica, Patrizio Romano aveva debuttato professionalmente nel 1990 alla EMI Music Italy, per poi passare – nel 1995 – alla MCA Music Publishing. Aveva poi lavorato per Verve Music Group, e per Ponderosa Music & Arts nel ruolo di Label Manager. Dal 2015 ricopriva la carica di Head of Catalogue and Strategic Marketing a Warner Music Italy.

La notizia della sua morte si è diffusa in poche ore e sono tantissimi gli amici che oggi lo ricordano e si stringono alla figlia Anna.

Il saluto del sito Rockol