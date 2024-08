Tre incidenti con motociclisti coinvolti in provincia di Varese. Superlavoro dell’elisoccorso

Giornata di incidenti che hanno coinvolto motociclisti quella di oggi, venerdì 16 agosto, in provincia di Varese.

L’ultimo in ordine di tempo e all’apparenza più grave si è verificato attorno alle 15 a Lonate Pozzolo in via Vittorio Veneto dove una moto e un’auto si sono scontrati lasciando a terra un 77enne ferito in modo grave. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e l’elisoccorso, in codice rosso.

Poco prima, attorno alle 14,30, un motociclista è stato soccorso in codice rosso a Gazzada Schianno lungo la sp 57. La vittima, un uomo di 59 anni, avrebbe fatto tutto da solo. Trasportato in ospedale con diverse ferite.

Il terzo incidente si è verificato all’ora di pranzo a Brebbia in via Piave dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Due i feriti, un uomo di 50 anni e una donna di 74 anni, trasportati in codice giallo a Cittiglio e al San Gerardo di Monza. Anche in questo caso è intervenuto l’elisoccorso.