Un po’ di pioggia ma l’estate sul Varesotto non è finita

L’estate sul Varesotto non è ancora finita. Nonostante una leggera pausa nelle temperature, il caldo tornerà presto a farsi sentire. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni secondo il Centro Geofisico Prealpino:

Oggi il cielo sarà variamente nuvoloso con possibili rovesci o temporali, soprattutto sulle Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio, però, il tempo migliorerà e ci sarà più spazio per il sole. Attenzione ai possibili nuovi temporali durante la notte. Le temperature massime subiranno un leggero calo, scendendo di un paio di gradi.

Martedì 27 agosto: La giornata inizierà con un cielo parzialmente soleggiato, con nuvolosità variabile e qualche rovescio o temporale, in particolare sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Nel pomeriggio, si formeranno nubi cumuliformi lungo i rilievi, portando qualche rovescio isolato in montagna, mentre altrove il tempo resterà asciutto. In serata, il cielo si rasserenarà, annunciando il ritorno del bel tempo.

Mercoledì 28 agosto: Il sole sarà protagonista e le temperature massime risaliranno, raggiungendo valori tra i 30 e i 33 gradi. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con solo qualche nuvola di bel tempo sui monti. Sarà una giornata asciutta e calda.