Un singolo insieme per Lady Gaga e Bruno Mars. Ecco il video

Si tratta della prima collaborazione tra due giganti della musica mondiale, Lady Gaga e Bruno Mars. Una ballad d’amore che unisce la musicalità e la creatività dei due artisti, segnando il loro ritorno sulle scene, rispettivamente dal 2021 e dal 2022. Insieme hanno venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il globo e mandato 13 singoli alla #1 della classifica Billboard Hot 100.

“Die With A Smile” è prodotta dai due artisti insieme a D’Mile e Andrew Watt, ed è accompagnata dal videoclip ufficiale diretto insieme a Bruno Mars.

A proposito del brano, Lady Gaga racconta: “Io e Bruno ci rispettiamo molto reciprocamente e stavamo parlando da tempo di collaborare. Stavo finendo il mio album a Malibu e una sera dopo una lunga giornata mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa a cui stava lavorando. Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta sbalordita quando ho sentito cosa avesse iniziato a fare. Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo finito di scrivere e registrare la canzone. Il talento di Bruno è inspiegabile. La sua musica e la sua visione sono di altissimo livello. Non c’è nessuno come lui”.

Bruno Mars aggiunge: “Lavorare con Gaga è stato un vero onore. È un’icona e rende questa canzone magica. Sono così emozionato che tutti possano ascoltarla”.

Lady Gaga, vincitrice di un Oscar® e di 13 GRAMMY® Awards, è un’artista e performer unica nel suo genere. Il suo ultimo album, Chromatica, è stato il suo sesto album consecutivo ad andare al primo posto della classifica Billboard 200™, diventando la prima artista donna a riuscirci nell’arco di un decennio (2011-2020). La sua collaborazione con Ariana Grande in “Rain On Me” ha segnato il più grande debutto su Spotify del 2020, raggiungendo il primo posto nelle classifiche Spotify Global e Spotify USA e diventando uno dei suoi numerosi successi. Il suo album di debutto, “The Fame” (2008), è l’album con la più lunga permanenza al primo posto della classifica Billboard Dance/Electronic di tutti i tempi, con oltre 175 settimane non consecutive. L’album si trova al 12° posto della classifica Top 200 Albums of All Time di Billboard ed è il 6° album più longevo di una cantante donna nella classifica Billboard 200™ con 319 settimane. L’album contiene i singoli multi-platino “Just Dance”, “Poker Face”, “Paparazzi” e “LoveGame”. Nel 2018 ha vinto l’Oscar® per la Migliore Canzone Originale con “Shallow”, contenuta nella colonna sonora della pellicola candidata come Miglior Film, “A Star is Born” (2018). Inoltre, ha vinto un Golden Globe®, un Critics’ Choice Award e quattro GRAMMY® Awards sia per “Shallow” che per “I’ll Never Love Again”, sempre dalla stessa colonna sonora. Lady Gaga non conosce limiti, partendo dai suoi successi pop fino ai classici dell’American Songbook con gli album “Cheek to Cheek” e “Love For Sale” con Tony Bennett, entrambi andati alla numero uno.

Performer ineguagliabile, si è esibita alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 sulle note del brano “Mon Truc En Plumes”, mentre lo speciale sul suo ultimo tour “Chromatica Ball”, diretto da lei stessa, andrà in onda in Italia mercoledì 28 agosto su Sky, in streaming on demand su NOW e sabato 31 agosto in chiaro su TV8.

Il suo nuovo film in cui recita da protagonista “Joker 2: Folie à Deux” di Todd Phillips sarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre e uscirà nelle sale italiane il 2 ottobre 2024 distribuito da Warner Bros Italia.