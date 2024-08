Una gita fuori porta al Lago di Lugano: quanto costa e cosa fare

Cosa c’è di meglio in una calda giornata di sole una gita fuori porta al lago? Se siete già andati in vacanza, siete in partenza, o non partite nessun problema, perché anche solo a qualche ora da Varese potrete trovare il clima e il paesaggio perfetto per passare una giornata in compagnia e divertirvi.

A questo proposito VareseNews ha raccolto in una guida le spiagge della sponda svizzera del Lago Ceresio. È stata pensata al fine di permettere a tutti di scegliere se trascorrere la propria giornata stando in territorio varesino, oppure approfittare e fare un giro dall’altra parte del lago.

Ma non è tutto: infatti grazie alle informazioni raccolte, avrete la possibilità di scegliere se giocare qualche ora a tennis, fare paddle o wind surf nei diversi club presenti sul lungolago, oppure rilassarvi in qualche campeggio.

Si arriva quindi alla fatidica domanda: quanto mi può costare una giornata al Lago di Lugano?

I comuni che sono stati presi in considerazione sono nove: Caslano, Agno, Lugano, Morcote, Melide, Paradiso, Bissone e Melano.

Dalla ricerca è emerso che in questa parte di lago, sono presenti molte spiagge, di cui la maggior parte a pagamento. L’aspetto interessante è che in quasi tutti i comuni sono presenti strutture o club che permettono di svolgere tante attività, dal tennis al wind surf.

Facendo un calcolo in merito ai prezzi, si può dire che i comuni ad aver registrato i prezzi più bassi sono Paradiso e Bissone. Seguono poi Caslano, Agno e Morcote. Qui infatti la media dei costi delle singole attività, non supera i 25 € a testa. Si alzano un po’ di più a Melide e Melano. Per il tennis club di Melide si parte dai 30 € a persona per una prenotazione del campo, a Melano invece si arriva ai 37 € a testa nell’area campeggio. I prezzi più alti si trovano a Lugano, dove nei camping si parte in media dai 40 € a persona.

Le spiagge a Caslano

Nella località di Caslano sono presenti 2 spiagge: “Lido di Caslano” e “Spiaggetta di Caslano”. Entrambe ad accesso libero, ma al Lido troverete anche alcuni servizi, come spogliatoio, chiosco, campo da beach-volley e trampolino.

Proprio a pochi passi si trova anche un minigolf e alcune aree di campeggio.

Le spiagge ad Agno

Ad Agno potete scegliere tra numerose attività da fare durante il giorno e la sera.

Infatti qui si trovano lo stabilimento balneare “Lido di Agno”, a pagamento, l’area feste dove si svolgono spesso concerti e festival d’estate e un club sportivo dove fare Stand Up Paddle, Water Bike e eFoil.

Tutte le strutture si trovano a soli 500 metri dal centro, dove potete gustarvi un buon piatto di pesce o una pizza con una vista sul lago veramente suggestiva.

Le spiagge di Lugano

Uno dei tanti comuni del Canton Ticino ad avere numerose spiagge sia libere che a pagamento. Qui il divertimento è assicurato. Due camping in riva al lago, tre lidi con piscine coperte e scoperte e paesaggi mozzafiato: non potrete fare a meno di tornarci.

Poco distanti dal centro e facili da raggiungere, sono l’occasione perfetta per soggiornare un weekend con la famiglia, gli amici e la dolce metà.

Le spiagge di Morcote, Melide e Paradiso

Le luci di Lugano alla sera

Anche a Morcote non manca proprio nulla: potete scegliere tra una spiaggia libera attrezzata “Riva pubblica di Morcote” e un’area di campeggio “Aide-de-Camp”. A soli 500 metri, per chi vuole praticare lo Stand Up Paddle può farlo al “Club Nautico di Morcote”.

Nella località di Melide il lungolago consente di fare lunghe passeggiate godendo di un paesaggio veramente mozzafiato. Sempre qui trovate il “Lido Comunale” che offre un parco acquatico con gonfiabili e scivoli e un tennis club, dove potete giocare su prenotazione dei campi.

Poco più avanti, dopo circa quattro chilometri, nel piccolo paese di Paradiso, trovate anche una piscina comunale, il “Lido Conca d’Oro”.

Le spiagge di Bissone e Melano

Il paese di Morcote

A Bissone trovate una spiaggia libera attrezzata, con spogliatoi e un chiosco dove fare apertivi, e una struttura balenare aperta durante la stagione estiva.

A Melano invece il “Camping Paradiso” è la combinazione di servizi perfetta per chiunque voglia trascorrere una giornata con la propria famiglia. Infatti qui trovate, oltre all’area campeggio, anche un ristorante e un programma veramente ricco di attività.