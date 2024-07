Quanto costa una giornata sul lago Ceresio?

Il sole, il caldo e le giornate sempre più afose… cosa c’è di meglio di un bel giro al lago e qualche tuffo per rinfrescarsi un po’? Certo, è una bellissima idea… ma quanto mi costa?

È stata questa la domanda di partenza, che ha spinto VareseNews a fare una ricerca sui costi delle spiagge, e non solo, che si trovano sul lago Ceresio.

I comuni presi in considerazione sono stati principalmente tre: Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano e Porto Ceresio.

È stata fatta inizialmente un’analisi sul numero di spiagge a pagamento e libere, ed è emerso che i comuni di Brusimpiano e Porto Ceresio possiedono il maggior numero di lidi. Oltre alle spiagge, sono stati oggetto della ricerca anche parchi acquatici, e tutte le strutture simili, che hanno registrato una presenza più forte a Lavena Ponte Tresa.

Quanto costa in media una giornata sul lago Ceresio?

A seguito di una ricerca in merito alle spiagge situate nei diversi comuni, si è calcolata la spesa media per trascorrere un pomeriggio o una giornata intera sul Ceresio.

Nel calcolo si è preso in considerazione anche il numero di spiagge libere in ogni comune. I lidi pubblici sono diffusi soprattutto nei due comuni varesini del lago Ceresio (Brusimpiano e Porto Ceresio), e contribuiscono quindi ad abbassare il costo medio per chi vuole frequentare il lago in queste località.

Le spiagge a Porto Ceresio

A Porto Ceresio è stata rilevata la presenza di ben quattro spiagge: tre di sabbia e una ad erba. Le tre spiagge a sabbia si trovano sul lungo lago, e sono tutte e tre a ingresso libero. La “Fiammetta”, considerata dai cittadini un luogo da tutelare e preservare, offre anche servizio di noleggio ombrellone e sdraio e bar. Infine, dalla stazione a Piazzale Pozzi si trova una spiaggia in erba, realizzata da solo qualche mese ed è ad ingresso libero.

La nuova spiaggia libera di Porto Ceresio

Vi ricordiamo che da Porto Ceresio è anche possibile percorrere la ciclabile che collega il paese a Besano.

Le spiagge a Brusimpiano

La spiaggia della Fiammetta a Porto Ceresio

Brusimpiano gode di una bellissima sponda di lago, a tratti balneabile. Come Porto Ceresio, anche Brusimpiano possiede quattro spiagge. Infatti, al Lido di Brusimpiano è possibile entrare liberamente, e godersi una bella giornata sul grande prato, attrezzato a spiaggia. Ci sono però alcuni servizi a pagamento, tra i quali il noleggio di lettini prendisole, il servizio bar e il noleggio di pedalò e barche a vela.

Altre spiagge libere a Brusimpiano sono quelle di Cavangelo, San Martino e Montelago.

Le spiagge a Lavena Ponte Tresa

La spiaggia del Lido di Brusimpiano

Nell’ultimo dei tre comuni presi in analisi si trova un’unica spiaggia a pagamento, con anche servizio bar. Inoltre sono state rilevate altre due strutture di attrazione turistica: un camping e un parco acquatico.

Al parco acquatico, Lavena Active, il costo d’ingresso in settimana per un adulto si aggira intorno ai 9 euro, mentre durante i festivi e weekend sale a 11 euro. Per i bambini tra i 3 e 11 anni, il costo rimane in media sia nei festivi che in settimana sui 6/7 euro.

Per quanto riguarda il campeggio, il costo per un adulto è di 10 €, mentre per un bambino (da 0 a 12 anni compresi) è di 6 €.

Noleggio canoe, pedalò e kayak

Il parco acquatico di Lavena Ponte Tresa

Alcune spiagge offrono anche servizi di noleggio di pedalò, kayak, canoe e anche barche a vela. Inoltre, si possono trovare delle stazioni per ricaricare l’e-bike. Questi servizi presentano costi minori a Brusimpiano a differenza di Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio.

Sul lago Ceresio opzioni per tutti i gusti

Per concludere, si potrebbe dire che sul lago Ceresio ci sono diverse possibilità di scelta per trascorrere la propria giornata rilassandosi: se si vuole spendere il meno possibile si può optare per le spiagge libere, con possibilità di noleggiare pedalò, sdraio e godere del servizio bar. Anche la presenza di altre strutture quali camping e parchi acquatici può rendere comunque la giornata indimenticabile ma a prezzi comunque accessibili.