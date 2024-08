“Una mattina al Parco Pineta”, un nuovo format per scoprire e conoscere l’area verde protetta

“Una mattina al Parco Pineta“. È il nuovo format video a puntate per scoprire le bellezze e le curiosità del Parco Pineta di Appruano Gentile e Tradate. Realizzato da VareseNews in collaborazione con il Parco Pineta, il primo video è la puntata pilota per introdurre una serie di approfondimenti per conoscere come funziona l’area verde protetta: dalle curiosità alla gestione dei volontari, dalla manutenzione alle particolarità che hanno portato il Parco Pineta a diventare il capofila dell’ATE Insubria Olona, area che comprende anche altri parchi protetti del territorio.

Le altre puntate saranno pubblicate nei prossimi mesi, con collaborazione con tutte le realtà che fanno dell’area verde un punto di riferimento per famiglie e appassionati della natura e del benessere.