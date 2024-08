Varese pronto per la Coppa Italia, si cerca una punta per completare la squadra

Un agosto denso di impegni si sta chiudendo con il Città di Varese impegnato su più fronti. Da una parte c’è la squadra che continua ad allenarsi al centro sportivo delle Bustecche sotto la guida di mister Roberto Floris per preparare l’esordio stagionale in Coppa Italia di domenica 1 settembre (ore 15.00) al “Franco Ossola” contro la Varesina (qui le info per i biglietti). Un appuntamento al quale l’ambiente biancorosso vuole arrivare al meglio, sia per il risultato sportivo, sia per dimostrare la bontà del lavoro svolto durante l’estate contro una formazione di sicuro valore come quella di mister Marco Spilli, a sua volta volenterosa di ben figurare.

Fuori dal rettangolo di gioco i dirigenti biancorossi stanno studiando l’ultimo colpo di mercato per completare la rosa. Il direttore sportivo Antonio Montanaro sta sondando il mercato per mettere l’ultimo tassello che andrà a completare la squadra. Si cerca una prima punta di peso, un tipico “numero 9” che completi il parco attaccanti che in questo momento vede Stefano Banfi, Matteo Barzotti e Matteo Gubellini, che dopo qualche problemino muscolare che lo ha rallentato nelle ultime settimane è pronto per dare il proprio contributo alla squadra.

La società biancorossa non ha fretta di chiudere l’operazione in entrata, ma vuole andare a segno con un obiettivo che possa essere il profilo ideale per il progetto. Sabato 31 agosto chiuderà il mercato e, dopo questa data, diversi giocatori potrebbero svincolarsi dalle rispettive squadre, diventando così appetibili per il Varese. Sono stati diversi i nomi accostati alla maglia biancorossa nelle ultime settimane, qualcuno a ragioni, altri meno, e molti si sono fatti avanti in prima persona proponendosi. Al momento non ci sono affari in chiusure e, almeno fino a settima prossima, non si aspettano annunci.