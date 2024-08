Aperte le prevendite per Varese – Varesina di Coppa Italia

Domenica 1 settembre (ore 15.00) al “Franco Ossola” andrà in scena il primo turno di Coppa Italia di Serie D, che metterà di fronte il Città di Varese e la Varesina. Sarà la terza sfida in tre anni tra le due squadre – la prima a Masnago – nella competizione nazionale: nel 2022 furono in biancorossi a passare grazie alla rete di testa di Piraccini che siglò l’1-0 finale (leggi qui), mentre nel 2023 le fenici ebbero la meglio con un netto 2-0 firmato da Cosentino e Oboe (leggi qui).

Per le due squadre sarà la prima gara ufficiale della stagione, il primo passo che darà le prime risposte in vista dell’inizio del campionato di domenica 8 settembre, che sia in biancorosso, sia in rossoblù, si attende con importanti ambizioni. Al “Franco Ossola” andrà quindi in scena un succulento antipasto stagionale che nessuna delle due formazioni vorrà perdere, anche perché è uno scontro a eliminazione diretta.

Il Città di Varese ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti (solo per il settore tribuna):

Tribuna posto unico € 15,00

Tribuna posto unico ridotto (Under 16 – Over 70) € 10,00

Tribuna posto unico Under 10 gratuito

I tagliandi possono essere acquistati direttamente allo stadio prima della partita oppure on-line sul sito diyticket.it (diritto di prevendita € 1,00).

La società ricorda inoltre che domenica, presso il botteghino dalle ore 10 alle ore 14, sarà possibile anche sottoscrivere l’abbonamento per il Campionato 2024-25 (qui tutte le info https://www.cittadivarese.it/).