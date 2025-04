A Varese la Marcia della Pace nella Giornata della Legalità

Il prossimo 23 maggio Varese celebrerà la Giornata Nazionale della Legalità con la Marcia della Pace, organizzata dal Comune di Varese e dall’UCIM Varese – Sezione Paolo Borsellino e Rocco Chinnici.

La manifestazione, aperta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, prenderà il via con il raduno dalle 16:00 alle 16:30 ai Giardini Estensi. Alle 16:45 partirà il corteo che raggiungerà il Palazzo di Giustizia, simbolo dell’impegno contro ogni forma di criminalità.

Sarà presente Massimo Caponnetto, figlio del giudice Antonino Caponnetto, per ricordare l’importanza della scuola come strumento di cambiamento, come espresso nella frase simbolo dell’evento: “La mafia teme più la scuola che la giustizia”.

Alle 17:56, nello stesso orario della strage di Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone e alla sua scorta, si terrà un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime di mafia, in contemporanea con quanto avviene davanti all’Albero Falcone a Palermo.

All’iniziativa parteciperanno anche i sindaci della Rete per la Legalità e la Rete dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr), e sarà un momento forte di riflessione e di educazione alla cittadinanza responsabile.

