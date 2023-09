Cosentino apre, Oboe chiude: la Varesina batte 2-0 il Varese in Coppa Italia

Un gol in apertura, uno in chiusura: le firme di Cosentino e Oboe permettono alla Varesina di battere 2-0 il Varese a Venegono Superiore e passare al secondo turno di Coppa Italia di Serie D. Nel mezzo una partita interpretata meglio dalle fenici, all’esordio stagionale ufficiale. La squadra di mister Spilli ha sfruttato al meglio un buon inizio, grazie alla velocità di Vitale sulla fascia destra, e nella ripresa ha gestito da squadra matura i tempi della sfida non permettendo al Varese di trovare continuità di palleggio e occasioni da gol. A fare la differenza nella sostanza sono due calci piazzati: il corner dal quale è nato il gol di Cosentino e la punizione dalla fascia che ha portato alla rete di Oboe nel recupero della gara; entrambi battuti da Guidetti, che ha giocato una gara molto positiva.

In casa Varese invece c’è da aggiustare qualcosa: troppe volte gli avversari hanno avuto la possibilità di rendersi pericolosi in fascia, soprattutto nel primo tempo. In attacco la squadra di mister Corrado Cotta non è riuscita a farsi pericolosa, un po’ per mancanza di rifornimenti, un po’ per una spinta che non è mai riuscita a essere costante. A una settimana dall’inizio del campionato per il Varese è un passo indietro da interpretare con la giusta dimensione, ma che possa servire per avere tra sette giorni la giusta convinzione per un esordio positivo. Si attende la punta – Perez potrebbe aver sciolto le riserve ma finché non lo si vedrà alle Bustecche è meglio non guardare troppo in là – ma oggi il problema non ha riguardato solo il ruolo di punta, con Banfi autore di una buona gara. C’è da aumentare la velocità di pensiero, come detto anche da capitan Vitofrancesco in conferenza stampa, per riuscire a essere più compatti.

FISCHIO D’INIZIO

Primo turno di Coppa Italia a Venegono Superiore dove la Varesina ospita il Varese per quello che sarà l’unico scontro stagionale tra le due squadre, che sono state suddivise in gironi differenti. Esordio ufficiale per le fenici di mister Spilli, che scendono in campo con un 4-2-3-1 nel quale Manicone è la punta centrale supportato da Vitale, Orellana e Gasparri; in mediana l’esperienza e la tattica di Guidetti. I biancorossi invece, dopo aver superato il turno preliminare contro la Vogherese (leggi qui), si presentano con un 4-3-1-2 che prevede capitan Vitofrancesco in regia e Liberati sulla trequarti a supporto di Bertazzoli e Banfi.

PRIMO TEMPO

Inizio pimpante, con ritmi accettabili e Varese che prova a prendere il comando. La Varesina controlla con ordine e all’8′ dà il primo squillo: discesa sulla destra di Vitale, cross respinto male da Baldaro ma conclusione senza mira di Orellana dal limite dell’area. Le fenici premono il piede sull’acceleratore e due minuti sono ancora pericolosi partendo dalla destra con Vitale, Polenghi da fuori calcia male e Manicone di testa prova a deviare verso la porta, mandando però alto. La risposta biancorossa è nel destro deviato di Mandelli che non impensierisce Basti, mentre poco dopo è ancora Vitale a testare l’attenzione di Cassano, che blocca il mancino insidioso. Il risultato si sblocca al 20′ quando la Varesina trova il meritato vantaggio sfruttando al meglio il primo corner della gara: Cosentino ci mette il piede nel cuore dell’area superando Cassano per l’1-0. Dopo il gol c’è qualche minuto meno intenso ma al 28′ su azione d’angolo Bertazzoli in scivolata arriva con i tempi giusti senza però riuscire a superare Basti. Dall’altra parte risponde Orellana con un sinistro teso che Cassano respinge. Passata la mezzora il Varese alza la pressione, Perissinotto e Liberati recuperano palla in zona pericolosa ma la retroguardia delle fenici regge la pressione e concede il minimo, con Basti che deve compiere due interventi comodi. È ben più pericolosa invece la Varesina quando trova spazio in avanti, come al 36′ quando Vitale scambia con Orellana e con un mancino rasoterra colpisce il palo esterno. Da sinistro a sinistro: Liberati ci prova su punizione sfiorando l’incrocio dei pali. Nel finale di tempo il Varese prova il forcing ed è fondamentale la deviazione della difesa di casa sulla conclusione di Bertazzoli dal cuore dell’area per salvare il risultato. Sull’intercetto di Mandelli per fermare un contropiede della Varesina si conclude così un primo tempo denso e che chiude avanti la squadra di Spilli 1-0.

SECONDO TEMPO

Nei primi minuti è la Varesina a dettare il ritmo, ma la difesa del Varese riesce a non concedere occasioni. I ritmi sono decisamente più bassi rispetto al primo tempo, anche perché i cambi interrompono spesso il gioco. Cotta cerca più fantasia con Zazzi al posto di Perissinotto, mentre Spilli dà spazio a Grieco e Onkony per Gasparri e Robbiati. Il tema della gara non cambia, la Varesina fa buon gioco a non alzare i ritmi mentre il Varese sbaglia qualche pallone di troppo. Per biancorossi entrano Settimo e Becerri per aumentare la vivacità e al 32′ Basti deve allungarsi per bloccare il cross di Settimo deviato. Nel finale i biancorossi ci mettono un po’ di carattere per impensierire gli avversari e al 40′ riescono a sfondare sulla sinistra però Becerri conclude alto. L’arbitro concede 7′ di recupero ma è Varesina a raddoppiare: Guidetti calcia verso la porta una punizione dalla fascia, la palla va sul palo e rimbalza dritta verso Oboe che spinge in rete il gol del 2-0. La rete chiude la sfida perché il Varese spinge senza però creare vere occasioni e dopo il lungo recupero è la Varesina a festeggiare per la vittoria e il passaggio del turno.