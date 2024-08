Via alle asfaltature notturne a Luino. Possibili disagi per i residenti

Lunedì 26 agosto prendono il via una serie di lavori di asfaltatura programmati dal comune di Luino che interesseranno diversi comparti della città che si affaccia sul Lago Maggiore. Per questa ragione sono stati istituiti – negli orari interessati dagli interventi – una serie di sensi unici temporanei. Di seguito il programma dei lavori.

26 – 29 AGOSTO (dalle 20,30 alle 6,30)

VIALE DANTE ALIGHIERI – Nel tratto di strada compreso tra Via Sant’Onofrio e il nuovo sistema rotatorio di Via Don Folli: temporanea istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Sant’Onofrio/Nuovo sistema rotatorio di Via Don Folli.

29 – 31 AGOSTO (dalle 8 alle 18 del 29/8 – dalle 20,30 alle 6,30 di tutti i giorni)

VIALE DANTE ALIGHIERI – Nel tratto di strada compreso tra la Rotonda Verbania (Piazza Garibaldi) e la Rotonda del Marinaio: temporanea istituzione del senso unico di marcia con direzione Rotonda Verbania/Rotonda del Marinaio.

2 – 6 SETTEMBRE (dalle 20,30 alle 6,30)

VIA DELLA VITTORIA – VIA P.CHIARA – nel tratto di strada compreso tra la Rotonda Pio Alessandrini (Ulivo) e la Rotonda Verbania – temporanea istituzione del senso unico di marcia con direzione Rotonda Pio Alessandrini/Rotonda Verbania.

Le modifiche viabilistiche sono necessarie per permettere alla ditta appaltatrice l’esecuzione delle opere di asfaltatura rispettivamente di Viale Dante Alighieri, Via P. Chiara, Piazza Libertà e Via Della Vittoria. Il regolamento comunale prevede la possibilità di utilizzare macchinari per l’esecuzione di lavori rumorosi anche in orario notturno, perché gli interventi sono legati a esigenze di sicurezza e viabilità. L’Amministrazione si scusa quindi preventivamente per i disagi, precisando che si cercherà di arrecare il minor problema possibile ai residenti nell’aree limitrofe al cantiere.