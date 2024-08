Volo Emirates dichiara anomalia: fermi a Malpensa oltre 400 passeggeri

Ieri sera, sabato 24 agosto, il volo di Emirates EK91 proveniente da Dubai ha dichiarato una anomalia ai flaps in fase di discesa verso l’aeroporto di Malpensa. È riuscito ad atterrare senza ulteriori problemi a fondo pista ma il guasto tecnico non ha permesso all’aereo di ripartire lasciando a terra oltre 400 passeggeri, che sono stati distribuiti negli hotel della zona.

Per i passeggeri in partenza si è registrato qualche inevitabile disagio, specialmente per chi ha voli in coincidenza a Dubai, importante scalo internazionale, verso altre destinazioni.

Ma cosa si intente per flap? I flap dell’aereo sono le estensioni mobili delle ali che favoriscono l’aumento della portanza sulle stesse durante le delicate fasi del volo, come l’atterraggio e il decollo. La loro forma cambia in base al modello di velivolo e alla forma delle sue ali. Degli aerei più piccoli o più leggeri avranno dei flap con una diversa conformazione rispetto al ben più pesante aereo di linea. Il movimento dei flap dell’aereo viene coordinato dai piloti che possono regolarne l’inclinazione utilizzando una particolare leva presente nella cabina di pilotaggio.

Il volo dovrebbe ripartire nella mattinata di domenica 25 agosto.