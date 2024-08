Weekend bollente sul Varesotto: domenica previsti 35 gradi

Sarà un fine settimana con temperature davvero alte quello che sta per arrivare. Ad annunciarlo il Centro Geofisico Prealpino. Ecco le previsione per i prossimi giorni

Venerdì 9 Agosto :

La giornata di venerdì si presenterà prevalentemente soleggiata, con cieli limpidi su gran parte del territorio. Nel pomeriggio, si potranno formare alcune nuvole cumuliformi sui rilievi, che tuttavia non porteranno a precipitazioni e si dissolveranno in serata. Le condizioni rimarranno asciutte e molto calde, con temperature minime comprese tra i 21 e i 24°C, e massime che raggiungeranno i 32-34°C.

Sabato 10 Agosto :

Sabato si conferma una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo sereno e temperature in leggero aumento rispetto al giorno precedente. Il clima sarà particolarmente afoso in pianura, mentre in montagna, nel pomeriggio, si svilupperanno nuvole di bel tempo che non porteranno pioggia. Le temperature minime si manterranno tra i 21 e i 24°C, mentre le massime potranno salire fino a 35°C. In montagna, il caldo sarà percepibile anche in quota, con lo zero termico situato attorno ai 5000 metri.

Domenica 11 Agosto :

La giornata di domenica continuerà all’insegna del sole e delle temperature elevate, risultando probabilmente la più calda di questo periodo. Il clima sarà ancora più afoso nelle zone di pianura, con le temperature minime che si alzeranno leggermente, attestandosi tra i 22 e i 25°C, e le massime che toccheranno i 33-35°C. Nel pomeriggio, si formeranno nuvole cumuliformi sui monti, che potranno portare a isolati temporali, specialmente sulle Alpi occidentali.