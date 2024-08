Weekend da bollino nero: 28 milioni di italiani in viaggio. Quali sono le mete preferite?

Una guida che spiega quali saranno le mete turistiche prese di mira dagli italiani e le possibili code nelle autostrade. Con alle porte il Ferragosto, arrivano le giornate più calde e più trafficate per moltissimi italiani, che anche quest’anno si metteranno in viaggio alla ricerca di un po’ di fresco e tranquillità. Ma quali sono le mete più gettonate?

Ecco quali sono le mete più ricercate dagli italiani e la previsione sul traffico sulla rete delle autostrade in uno dei periodi più trafficati dell’anno.

Le mete più scelte dagli italiani in Italia e all’estero

Prendendo in considerazione i report alcune piattaforme di prenotazione online (eDreams) la classifica delle mete turistiche scelte dagli italiani per l’estate 2024 vede al primo posto Barcellona, a seguire Parigi, Tirana, Catania, Ibiza, Olbia, Amsterdam, Londra, Mykonos e Lampedusa.

Inoltre, rispetto al 2023, in Italia, sono aumentate le prenotazioni per Lampedusa, Roma e Pantelleria. Secondo invece le statistiche riportate da Lonely Planet, la piattaforma PiratinViaggio ha rilevato che le mete prese maggiormente prese d’assalto dagli italiani saranno la Sicilia, Sardegna e Puglia.

Quanto hanno speso gli italiani per le vacanze?

Quest’estate, tra giugno e settembre circa 28 milioni di italiani hanno scelto di andare in vacanza, ma quanto possono aver speso in media? Secondo i dati ricavati dall’Osservatorio Turismo Confcommercio, in collaborazione con SWG, gli italiani in vacanza tra giugno e settembre, sono di età compresa tra i 18 e i 74 anni. In totale si contano quindi 63 milioni di partenze, per un volume d’affari di 45 miliardi di euro.

Code e rallentamenti in autostrada

Come ogni anno, Anas e Autostrade per l’Italia indicano quali saranno le autostrade con code e rallentamenti da bollino rosso, in vista soprattutto del fatidico esodo estivo. Già lo scorso weekend, quello del 3 agosto, erano previste code e rallentamenti, che andranno ad aumentare notevolmente questo sabato, 10 agosto, in particolare la mattina e il pomeriggio. Le autostrade principalmente prese d’assalto saranno l’A2 (Salerno-Reggio Calabria), A14 Adriatica e l’A1 (Milano-Napoli).

Per far fronte alle varie congestioni, Anas e Autostrade per l’Italia si sono già mosse al fine di limitare il più possibili i congestionamenti più gravi. Tra i vari provvedimenti presi, si vedrà la sospensione di circa 906 cantieri tra il 27 luglio e il 3 settembre, un aumento della presenza di personale lungo le autostrade, e l’apertura di corsie aggiuntive nelle tratte più congestionate.