William Harding si aggiudica il Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato Carnaghese

È William Harding (Zappi Racing Team) il vincitore all’edizione numero 52 del Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato Carnaghese – Trofeo Pino Introzzi, gara di caratura nazionale per elite e under 23 corsa oggi sulle strade del Varesotto.

Alla manifestazione allestita dalla Società Ciclistica Carnaghese del presidente Adriano Zanzi in una calda giornata estiva hanno preso parte 173 concorrenti in rappresentanza di 33 società. Come tradizione la corsa si è svolta sul Circuito del Seprio, un anello di 17 chilometri con un paio di asperità ripetuto per dieci volte, un percorso tecnico e spettacolare che ha visto gli under 23 italiani osservati speciali dal commissario tecnico Marino Amadori. L’azione che ha deciso la corsa è stata promossa da due corridori britannici: William Harding (Zappi Racing Team) e Tom Martin (Project1) che hanno lasciato la compagnia di un gruppetto di una ventina di atleti che dopo metà gara si era è portato al comando della competizione.

La coppia di testa ha attaccato a oltre 50 chilometri dalla conclusione e ha aumentato chilometro dopo chilometro il vantaggio sugli inseguitori. Margine che ha assunto grande consistenza sul gruppo principale tanto che il plotone più numeroso è stato dichiarato fuori gara a due giri dal termine. Al suono della campana i due di testa sono transitati con oltre due minuti sul gruppo inseguitore anticipato da Alex Raimondi (Beltrami TSA) e Marco Palomba (General Store).

A tre chilometri dalla conclusione l’attacco decisivo di William Harding (Zappi Racing Team) che giunge tutto solo sul traguardo di via Castiglioni a Carnago con 1’09” su Tom Martin (Project1). Terzo posto per Marco Palomba (General Store).

Ordine di arrivo: William Harding (Zappi Racing Team) km 170 in 4h 6’ media km/h 41,4; 2) Tom Martin (Project 1); 3) Marco Palomba (Generale Store); 4) Bryan Olivo (CTF); 5) Edoardo Cipollini (MBH Bank Colpack); 6) Thomas Maine (Project 1); 7) Gianluca Cordioli (U.C. Trevigiani); 8) Tommaso Rigatti (Sissio Team); 9) Filippo D’Aiuto (General Store); 10) Andrea Montoli (Biesse-Carrera).