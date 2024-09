A Biandronno una domenica con gli “Artisti in Villa”

Domenica 29 settembre in Villa Borghi a Biandronno un appuntamento da non perdere: “Artisti in Villa”.

Nelle sale saranno esposte foto e dipinti dei seguenti artisti:

– Claudio Forlani

– Claudio Fotografico

– Massimo Fraboni

– Gianfrancocci

Al piano superiore saranno organizzate invece visite alla collezione di burattini di G. Niemen.

In piazza la Pro Loco Biandronno organizza l’annuale Castagnata e sarà allestito uno stand della scuola dell’infanzia “Mater Misericordiae” di Cassinetta (il cui ricavato sarà donato alla scuola)