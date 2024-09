A fianco dei più piccoli: compie 130 anni la Scuola Materna Macchi Ricci di Samarate 

È passato più di un secolo, ci sono di mezzo due Guerre Mondiali e tante trasformazioni nella società italiana, ma la scuola è rimasta quella luce, quel punto di riferimento per tutti i samaratesi e che quest’anno compie 130 anni: sabato 5 e domenica 6 ottobre si celebrano l’importante traguardo della Scuola Materna Macchi-Ricci. Ad accompagnare i festeggiamenti una mostra fotografica, uno spettacolo e molto altro.

«La peculiarità della Scuola Materna Macchi Ricci, tra le altre, forse è proprio questa: saper adattarsi a ogni generazione, a ogni individuo accogliendolo e accudendolo senza però mai perdere di vista i principi e i valori a cui si attiene dalla sua fondazione» racconta Paolo Borlin, presidente della Scuola Materna Macchi Ricci, spiegando i valori fondamentali su cui si basa la scuola da ormai più di un secolo.

Dal 1894 infatti accompagna nel percorso di crescita, educazione e formazione tutti i bambini che, non avendo ancora l’età per la scuola, trovano qui l’opportunità di essere custoditi e formati.

A dare un contributo fondamentale in tutto questo periodo è stata la presenza delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice: «Il loro prezioso contributo è indispensabile non solo per i molti servizi, per l’attenzione anche alle piccole cose, ma soprattutto sono punto di riferimento visibile e guida morale all’interno della scuola e della comunità» prosegue Borlin.

Tutto nasce grazie alle donazioni delle famiglie Macchi e Ricci, avvenute 130 anni fa e che hanno permesso di realizzare quello che ora è diventato un punto di riferimento nella formazione educativa dei bambini per tutti i samaratesi.

In un’epoca sempre più difficile da definire, caratterizzata da molti cambiamenti, la scuola rimane comunque un punto fermo, cercando anche di rispondere alle esigenze del territorio. Proprio per questo è stata inaugurata lo scorso anno la “sezione Primavera” che accogliere i bambini dai 24 mesi. «Questo ha portato ad un percorso di riqualificazione con lo scopo di migliorare la scuola e di continuare ed essere fiore all’occhiello del territorio».

Il programma delle celebrazioni dei 130 anni della Scuola Materna Macchi-Ricci di Samarate

Quest’anno, per celebrare i 130 anni dalla fondazione, verranno organizzate tra sabato 5 e domenica 6 ottobre due giornate in cui sarà possibile questo traguardo. Qui il programma nel dettaglio

Sabato 5 ottobre

Ore 16:30. Festa con inaugurazione della mostra fotografica. A seguire uno stand gastronomico

Domenica 6 ottobre

Ore 10:30. Messa nel cortile della Scuola.

Ore 12:30. Pranzo (15 € per gli adulti e 7 € per i bambini). Si potrà prenotare entro il 1° ottobre.

Ore 16:00. Spettacolo con Elisa e i suoi amici. A seguire uno stand gastronomico.

Tutto il ricavato verrà utilizzato per finanziare la nuova palestra della scuola. Per qualsiasi informazione scrivere a: scuolamacchiricci@gmail.com, oppure chiamare al numero 3279165165 o 0331220111.