A Luino una serata per la Pace e i Diritti delle giovani generazioni

L’Associazione Culture Ticino Network di Lugano ed il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano invitano tutti a partecipare alla serata per la Pace che si terrà domenica 22 settembre, alle ore 17.00, presso il Palazzo Verbania di Luino. È il primo di una serie di eventi organizzati in preparazione della 10a edizione dell’evento transfrontaliero “In Cammino per la Pace”, cammino previsto per martedì 8 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a Ponte Tresa.

La serata di domenica 22 settembre sarà dedicata alla Pace e ai Diritti nelle future generazioni ed interverranno i seguenti relatori:

– Don Diego Fognini, sacerdote di frontiera e fondatore dell’Associazione La Centralina Onlus di Morbegno, un’organizzazione di volontariato nata nel 1991, il cui intento è quello di dare accoglienza alle persone con dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. È inoltre autore del libro “L’amore non esclude nessuno”.

– Walimohammad Atai, un giovane afghano che si occupa di diritti umani. Dopo aver aperto una scuola laica nel suo villaggio viene accusato dai talebani di essere una spia degli infedeli e, dopo un attentato nei suoi confronti a cui è miracolosamente sopravvissuto, decide di fuggire dall’Afghanistan e venire in Italia, dove inizia un capillare lavoro di informazione e dialogo interreligioso e interculturale. È inoltre fondatore dell’Associazione FAWN (Free Afghan Women Now) per la difesa dei diritti delle donne afghane.

– Andrea Lariccia, professore di religione al liceo classico Tito Livio di Milano.

La serata sarà moderata da Rosi Brandi, caporedattore del quotidiano “La Prealpina” di Varese. Ad allietare la serata vi sarà un intrattenimento musicale a cura della violinista Natalia Carpenco e della Ballafon D’jambè Band. Seguirà un rinfresco solidale.

Invitiamo tutti a partecipare a questa serata per far crescere la cultura della pace e dei diritti delle giovani generazioni.