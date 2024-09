A Morosolo è tempo della Festa Patronale e della Sagra Settembrina

La Parrocchia di Sant’Ambrogio a Morosolo è lieta di annunciare la Festa Patronale 2024, un evento che unisce la comunità in un momento di preghiera, celebrazione e divertimento. La festa si terrà dal 3 al 9 settembre, offrendo una serie di attività che abbracciano la spiritualità, la tradizione e il divertimento.

Momenti di Preghiera e Celebrazione

La festa inizierà il 3 settembre con un momento di preghiera alle 20:45, in cui la comunità si riunirà per riflettere sui testi di Don Renato Puricelli, commemorando il 25° anniversario della sua morte. Questo evento rappresenta un’occasione per ricordare e onorare una figura spirituale importante per la comunità di Morosolo.

Il 9 settembre, alle 20:45, sarà celebrata una Santa Messa in memoria dei defunti, un momento solenne e di raccoglimento per pregare insieme per coloro che non sono più con noi.

Giornata di Festa e Divertimento

Il cuore della festa sarà il 7 settembre, una giornata dedicata al gioco, al cibo e alla musica. A partire dalle 16:30, l’oratorio di Morosolo si trasformerà in un parco giochi, dove bambini e famiglie potranno divertirsi insieme con una serie di giochi organizzati per l’occasione.

La serata continuerà con “Morosolo a Tavola”, una cena comunitaria che inizierà alle 19:00. Questo momento conviviale sarà seguito da “Morosolo in Musica”, alle 20:45, con canti della tradizione popolare lombarda eseguiti dal gruppo “Sem Chi Inscì cui Scusaritt”. Questo ensemble locale è noto per la sua capacità di trasmettere l’anima della cultura lombarda attraverso la musica, garantendo una serata di divertimento e tradizione.

Celebrazioni Liturgiche

La giornata dell’8 settembre sarà dedicata alla celebrazione religiosa con una Messa solenne alle 10:30. Dopo la funzione, ci sarà un momento di convivialità con un aperitivo per tutti i partecipanti e l’attesa estrazione dei premi della sottoscrizione.