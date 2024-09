A Orino la giornata ecologica diventa momento di “Trash art”

Dodici sacchi di immondizia raccolti in una mezza giornata di lavoro da bambini e volontari. Un paese, anche piccolo, nasconde purtroppo i segni di chi non si premura di rispettare l’ambiente. Anche nei più piccoli gesti. Ma non tutto è perduto. Le nuove generazioni si stanno impegnando a Orino, ma non solo, a vivere in un ambiente pulito.

Così la giornata del verde pulito che si è tenuta sabato scorso è stata un ottimo espediente per “fare gruppo“, e arrivare all’obiettivo. Dunque ci sono i mozziconi di sigaretta, frutto di quella trascuratezza per l’ambiente dovuta alla negligenza di trovare un cestino nelle vicinanze? Ecco la gara “all’ultimo mozzicone”.

Ci sono i tappi di bottiglia che rischiano di rimanere nei giardini e nelle aiuole a – quasi – perenne testimonianza della maleducazione? Ecco che gli stessi tappi figurano come tessere di un mosaico che grazie alla colla vinilica e ad un po’ di fantasia arrivano su di un foglio per comporre un’opera.

Proprio così: trash art. All’iniziativa ha partecipato un po’ tutto il paese: genitori e figli, curiosi, adulti, bambini e in prima linea anche il sindaco Federico Raos, che più di una volta ha mascherato un “cappotto“ a funghi riempiendo la sporta di cartacce e lattine trovate nel bosco.

«Alla fine la giornata ha fruttato ben 12 sacchi di spazzatura raccolta», ha spiegato Federico Raos, «e bellissime sono state le opere di trash art fatte dai bambini nel pomeriggio. Tutto è stato immortalato da foto prima di differenziare i singoli materiali».