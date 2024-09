Addio a Giuseppe De Bernardi Martignoni, il cordoglio della politica

La scomparsa di Giuseppe De Bernardi Martignoni ha colpito tutto il mondo della politica. Il cordoglio per la morte dello storico esponente di Fratelli d’Italia e prima di Alleanza Nazionale e Popolo delle Libertà è unanime.

Il ricordo di Gallarate

Cesare Coppe, consigliere di minoranza (lista civica Citt è Vita): «Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa di Giuseppe, in questi mesi ho sperato in un suo ritorno tra i banchi del Consiglio comunale. Lo ricordo con grande affetto: l’ho incontrato Assessore provinciale nel 2011, l’ho conosciuto come appassionato e ardito Consigliere comunale e come Presidente del Consiglio comprensivo e istituzionale. Mi stringo alla famiglia in questo momento di dolore».

Luigi Galluppi, consigliere di maggioranza (Centro Popolare Gallarate): «Per quanto fossimo preparati è una notizia che addolora profondamente. Perdiamo tutti un esempio di passione politica, un amico, un interprete importante della politica gallaratese. Invito tutti ad una preghiera personale per lui (che ci guidi con saggezza nel nostro lavoro politico che va avanti), e per i suoi cari, familiari e amici che l’hanno perso troppo presto».

Andrea Cassani, sindaco, evoca anche alcuni tratti del carattere di Martignoni, momenti condivisi: «Caro Beppe, fa male sapere che il tuo vocione non risuonerà più nei corridoi di palazzo Borghi e non ti presenterai più con quel tuo sorriso furbesco nel mio ufficio per ragionare di qualche strategia politica. Avevi raggiunto finalmente il tuo obiettivo, inseguito tutta la vita, diventando consigliere regionale e il destino non ti l’ha lasciato godere questa opportunità, anzi. Questa maledetta malattia ti ha messo a dura prova il fisico e la mente. Sono diversi i ricordi di questo ultimo anno di sofferenza, altalenanti come i tuoi stati di salute. Mi ha mostrato il tuo lato più dolce e fragile, quando un anno fa mi regalasti una serie dei tuoi soldatini che collezionavi con passione da una vita facendomi presente quanto fossero per te importanti; lì forse avevi già capito, anche se non avevi smesso di combattere. Quei soldatini, da quel giorno, sono e rimarranno in bella mostra sulla mia scrivania. È difficile da digerire il fatto che, come molti altri amici appassionati di politica, te ne sei andato troppo velocemente per una malattia infame che non guarda in faccia a nessuno. Oltre al bene che volevi ai tuoi figli, tutto il tuo impegno l’hai dedicato alla politica e alla nostra Gallarate e di questo tutta la città te ne sarà per sempre grata. Ciao Beppe, manchi già».

Massimo Gnocchi, consigliere di minoranza (Obbiettivo Comune Gallarate): «La perdita di Beppe Martignoni è quella di un amico e di un uomo di parte rispettato e molto legato alla sua città per la quale ha dedicato molto del suo impegno amministrativo. Anche a none di tutta ocg esprimo alla sua famiglia le mie più sincere condoglianze. Riposa in pace Beppe».

Anche il Partito Democratico di Gallarate si unisce al cordoglio per la scomparsa del consigliere Giuseppe De Bernardi Martignoni dopo un lungo travaglio e grandi sofferenze: «É sempre stato indubbiamente un avversario politico, con idee molto diverse, senza risparmiarsi mai nelle critiche e forti dichiarazioni. Tuttavia, in tutti questi anni di servizio per la sua città, non ha mai fatto prevalere il livore nel dibattito, pur acceso, sulla amministrazione cittadina. Non è riuscito a godere dell’arrivo a un risultato politico indubbiamente meritato per costanza e tenacia. Che la terra gli sia lieve».

Il cordoglio della politica

Andrea Pellicini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Varese: «Beppe Martignoni ha rappresentato la destra gallaratese e varesina nelle istituzioni per quasi trent’anni, da quando nel lontano 1997 fu eletto consigliere provinciale. Ha ricoperto molti ruoli importanti nell’ambito di un lunghissimo cursus honorum che lo ha portato infine alla bellissima e meritatissima elezione in Regione. Una militanza vera, fatta di comizi, riunioni di partito, manifesti e in mezzo alla gente che lo adorava. Nel nostro partito, sin dai tempi di Alleanza Nazionale, è stato un punto di riferimento politico e umano. Tutti gli hanno voluto bene, anche gli avversari, perché Beppe, pur essendo un uomo di parte, era soprattutto un uomo, un combattente generoso che non dimenticava mai nessuno. Me lo fece conoscere mio padre nel 1996, appena eletto Senatore. E da quel giorno Beppe è stato per me un fratello maggiore, che mi ha guidato e protetto nelle giunte provinciali di Marco Reguzzoni e Dario Galli, sostenendomi poi in tutte le sedi per la mia candidatura alla Camera. Non si può esprimere il dolore per la perdita di un amico e di un collega così fondamentale e leale. Ora andremo avanti senza di lui, ma con il suo esempio che ci guiderà. A nome di tutta la federazione provinciale di Fratelli d’Italia porgo le condoglianze ai suoi cari».

«Le più sentite condoglianze e tutta la nostra vicinanza ai familiari e ai suoi cari». Le esprime il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Giuseppe De Bernardi Martignoni. «Una notizia che ci rattrista e che mi colpisce profondamente avendo vissuto con Martignoni diverse esperienze politiche e amministrative».

Cordoglio anche da Mauro Piazza, sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio regionale: «Un profondo dispiacere per aver perso una persona che ha sempre vissuto la politica con impegno e passione». L’assessore regionale Romano La Russa, capo delegazione in Giunta di Fratelli d’Italia lo ricorda così: «Innanzitutto un grande amico – spiega – con cui, in ogni fase dell’evoluzione del nostro partito, abbiamo condiviso numerose battaglie. Lo ricorderemo sempre con affetto e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto, sempre con dedizione e coraggio». Commossa Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura e concittadina di Martignoni: «Abbiamo vinto così tante battaglie assieme. Ora mi hai lasciato da sola, le tue battaglie saranno le mie».

Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, che con Martignoni ha condiviso decenni di militanza politica prima in Alleanza Nazionale, poi nel PDL e infine in Fratelli d’Italia: «Ci ha lasciati l’amico Beppe Martignoni, che da tempo combatteva contro un brutto male. Un uomo schierato sempre con coerenza dalla stessa parte, innamorato della sua Gallarate, della nostra Lombardia e della nostra bella Patria. Con lui se ne va un pezzo della storia della destra varesina, lombarda e italiana. Di lui terremo sempre nel cuore la forza, l’entusiasmo e l’onestà con cui ha servito la sua gente e il nostro partito. E da oggi, anche nel suo nome, continueremo a combattere la buona battaglia con una stella in più nel cielo. Buon viaggio, Beppe».

Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale: «È una grande perdita per tutto il partito, non solo per il nostro gruppo consigliare – afferma – siamo vicini alla famiglia e a tutte le persone che lo conoscevano. Anche nella malattia è stato per noi un grande esempio: il suo senso del dovere è stato sempre fortissimo, tanto che il suo contributo non è venuto a mancare nemmeno in questi ultimi mesi. Persona altruista, generosa, coerente sempre con gli ideali che lo hanno guidato nella sua azione politica ed amministrativa, a servizio della comunità».

Federico Romani, presidente del consiglio regionale: «Nella sua città e nel gallaratese era conosciuto da tutti, rispettato anche da chi non aveva le sue stesse idee politiche. Animato da grande passione civile, era sempre pronto ad aiutare tutti e ha sempre interpretato la politica come impegno al servizio del proprio territorio. Aveva condotto mille lotte anche per il mondo dei taxi a partire da Malpensa. Ai familiari e alla comunità di Gallarate va il cordoglio mio personale e dell’intera istituzione regionale».

Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico: «Una notizia che colpisce profondamente tutta la comunità politica lombarda. Giuseppe è stato un uomo di grande impegno e dedizione, che ha servito con passione la città di Gallarate e la Regione Lombardia. Nonostante le differenze politiche, ha sempre dimostrato un forte senso di responsabilità e rispetto nel suo lavoro in Consiglio regionale. Le più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Fratelli d’Italia, la perdita di Giuseppe De Bernardi Martignoni rappresenta un momento di lutto per l’intera comunità politica lombarda».

Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva: «In uno dei primi Consigli Regionali vennero ad assistere i miei genitori e tu gli dicesti della tua stima (reciproca, ti risposi io) nei miei confronti, nata negli anni in Provincia e proseguita tra i banchi della Regione. Un gesto di generosità e di empatia, come tu eri. Sempre su banchi opposti della politica, sempre rispettandoci e un po’ volendoci bene. Addio caro Giuseppe».

La segreteria provinciale di Forza Italia Varese: «La prematura scomparsa di Giuseppe De Bernardi Martignoni priva sia il Consiglio regionale della Lombardia che la nostra Provincia di Varese di un uomo appassionato, competente ed entusiasta che, nella sua lunga carriera politica passata anche per il Popolo della Libertà, ha sempre saputo essere figura amica e di riferimento oltre che persona leale con profondi valori umani. Il nostro cordoglio ai familiari ed un ricordo, con sincera amicizia, a Giuseppe, protagonista della storia politica della nostra Provincia».

Jonathan Lobati, presidente V Commissione “Territorio, Infrastrutture e mobilità” di Regione Lombardia, di cui De Bernardi Martignoni era vice: «Quella di Giuseppe De Bernardi Martignoni è una grande perdita per il Consiglio regionale. Politico esperto e appassionato, è stato mio vice presidente alla quinta commissione permanente “Territorio, Infrastrutture e mobilità” e, nonostante la malattia, non ha mai smesso di lavorare e dare il suo importante contributo. Il suo è stato un grande esempio di dedizione alla politica. A nome della quinta commissione esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e alla comunità politica di Fratelli d’Italia».

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle esprime cordoglio per la prematura scomparsa del Consigliere regionale Giuseppe De Bernardi Martignoni. La nostra sincera vicinanza alla sua famiglia, alla comunità e al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia».