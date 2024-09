Romana Dell’Erba diventa consigliere regionale: a lei il posto che è stato di Giuseppe De Bernardi Martignoni

E’ cominciata ieri l’avventura in consiglio regionale di Romana dell’Erba, prima dei non eletti in provincia di Varese, chiamata a prendere il posto nel gruppo di Fratelli d’Italia che è stato di Giuseppe De Bernardi Martignoni, scomparso settimana scorsa.

«Questa mattina ho avuto l’onore di essere nominata Consigliere Regionale della Lombardia – ha scritto ieri sui suoi social – Accolgo con gratitudine questa importante responsabilità, consapevole del valore del lavoro di squadra e della necessità di un impegno costante nell’attività legislativa e rappresentativa. Sarà mia priorità collaborare attivamente e contribuire concretamente, con particolare attenzione alla provincia di Varese, che ha riposto in me la propria fiducia».