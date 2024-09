In aula consiliare la commemorazione del consigliere regionale Giuseppe De Bernardi Martignoni

«Nella sua città e nel gallaratese era conosciuto da tutti, rispettato anche da chi non aveva le sue stesse idee politiche. Animato da grande passione civile, era sempre pronto ad aiutare tutti e ha sempre interpretato la politica come impegno al servizio del proprio territorio. Titolare di una attività artigiana, aveva condotto mille lotte anche per il mondo dei taxi a partire da Malpensa. Ai figli Giulia e Paolo presenti qui con noi nell’Aula del Consiglio regionale, ai familiari e alla comunità di Gallarate va il cordoglio di tutti noi e dell’intera istituzione regionale, che piange oggi un politico e un amministratore capace e appassionato».

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani aprendo questa mattina nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli la cerimonia di commemorazione dedicata al Consigliere regionale Giuseppe De Bernardi Martignoni, 63 anni, malato da tempo e scomparso la scorsa settimana.

Eletto nella circoscrizione di Varese ed esponente di Fratelli d’Italia, Martignoni era vice presidente della Commissione Territorio: il suo ultimo incarico prima dell’elezione in Consiglio regionale era stato quello di presidente del Consiglio comunale di Gallarate, la città dove era nato l’11 settembre 1960.

Il presidente Romani ha annunciato che, di concerto con gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, si farà parte attiva perché uno spazio di Palazzo Pirelli possa essere prossimamente dedicato e intitolato a Giuseppe De Bernardi Martignoni.

De Bernardi Martignoni, dopo il diploma, aveva iniziato giovanissimo a far politica ricoprendo nel corso degli anni numerosi ruoli amministrativi. Nel 1992 è stato Consigliere Provinciale a Varese e negli anni successivi, sempre in Provincia di Varese, ha ricoperto la carica di Assessore Provinciale alla Sicurezza (2002-2007) e di Assessore Provinciale allo Sport (2007-2008). Nel 2018 è stato rieletto Consigliere Provinciale.

Dal 2006 è stato anche Consigliere Comunale a Gallarate, Comune per cui è stato dal 2008 al 2013 Assessore allo Sport. Dal 2021 fino al 2023 è stato Presidente del Consiglio Comunale.

Nel corso della commemorazione in Aula, alla quale hanno preso parte i figli di Giuseppe De Bernardi Martignoni, Giulia e Paolo, sono intervenuti in successione anche il Vice Presidente del Consiglio Giacomo Cosentino, il Capogruppo di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia, i Consiglieri regionali Giuseppe Licata e Samuele Astuti, gli Assessori Romano La Russa e Francesca Caruso e il Presidente Attilio Fontana.

A Giuseppe De Bernardi Martignoni è subentrata questa mattina in Consiglio regionale Romana Dell’Erba, 38 anni, imprenditrice varesina particolarmente legata al mondo della ristorazione.