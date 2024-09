Il circolo di Fratelli d’Italia di Gallarate intitolato a Beppe Martignoni: “Militante perenne”

«Il Circolo di Gallarate di Fratelli d’Italia sarà intitolato a Beppe Martignoni che qui ha svolto gran parte della sua attività politica». Lo ha annunciato Francesca Caruso, vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Varese, nel giorno in cui Martignoni, scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia, avrebbe compiuto 64 anni.

«Beppe – ha rimarcato Caruso – è stato un pilastro della nostra comunità politica, sempre all’altezza dei tempi, e un pezzo di storia della destra varesotta. Il suo impegno per la città di Gallarate è stato instancabile. Prima come consigliere, poi come assessore alla Sicurezza e allo Sport e infine come presidente del Consiglio comunale ha servito con passione la città per renderla migliore. A Gallarate era conosciuto da tutti e rispettato anche da chi non aveva le sue stesse idee politiche».

«Era pronto per ad aiutare tutti – ha concluso il vice coordinatore provinciale –. Ha affrontato con coraggio tutte le sue battaglie, come quelle in difesa dei taxisti, a partire da Malpensa. La sua elezione in Consiglio regionale della Lombardia è stata il coronamento di una lunga militanza. Beppe ha sempre mantenuto la sua integrità, rimanendo coerente e autentico senza mai lasciarsi influenzare dal potere. Un “militante perenne” e instancabile che merita questo tributo dal suo territorio».