Alle Arti di Gallarate la rassegna di Teatro Amatoriale in memoria di Don Alberto

Torna anche quest’anno la Rassegna di Teatro Amatoriale, giunta alla sua quinta edizione, al Teatro delle Arti di Gallarate in via Don Minzoni 5. L’iniziativa è organizzata dalla Compagnia Teatrale Dietro le Quinte, che da anni si impegna a portare sul palco spettacoli amatoriali, coinvolgendo gruppi teatrali del territorio e dedicando la manifestazione a Don Alberto Dell’Orto, indimenticato protagonista della storia del teatro in città.

Don Alberto Dell’Orto è stato un grande sostenitore del teatro amatoriale e ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della comunità di Gallarate, facendo di una “sala della comunità” della parrocchia un teatro vivace e capace di emozionare e provocare. Le compagnie partecipanti a questa rassegna sono legate a lui per il suo impegno, la sua dedizione e il supporto che ha offerto negli anni.

Il programma

La rassegna si articola in tre date principali, con altrettante compagnie amatoriali che presentano i loro spettacoli: sabato 19 ottobre il debutto con “Testimone d’accusa”, portato in scena dal Gruppo Teatrale Crennese. Sabato 26 ottobre sarà invece la volta “Mary Poppins”, a cura della Compagnia Teatrale Tuttinsiem.

Infine la chiusura sabato 7 dicembre, con “Hercules da zero a hero”, presentato dalla Compagnia Teatrale Dietro le Quinte.

Ogni spettacolo avrà inizio alle 15:00.

Biglietti

I prezzi dei biglietti sono accessibili, con un’attenzione particolare ai più piccoli. Per gli spettacoli del 19 e del 26 ottobre il costo del biglietto intero è di 10 euro, mentre il ridotto, per bambini fino alla quinta elementare, è di 5 euro. Per lo spettacolo del 7 dicembre il prezzo del biglietto intero è di 15 euro, con la riduzione sempre di 5 euro per i bambini.

Le prenotazioni sono fortemente consigliate, e si possono effettuare tramite email all’indirizzo prenotazioni@compagniadietrolequinte.it

Gli spettacoli

I tre spettacoli in programma per la 5ª Rassegna di Teatro Amatoriale offrono una varietà di generi e atmosfere, garantendo un’esperienza unica per il pubblico.

Testimone d’accusa (sabato 19 ottobre 2024) è un avvincente dramma giudiziario tratto dall’opera di Agatha Christie. La storia ruota attorno all’omicidio della benestante Emily French, con Leonard Vole come unico sospettato, essendo stato recentemente nominato erede. Privo di alibi, la sua colpevolezza sembra evidente. Ma è davvero colpevole? Lo spettacolo condurrà il pubblico in un’aula di tribunale dove la verità sarà rivelata attraverso le testimonianze e gli indizi. Sarà compito degli spettatori, trasformati in giuria, valutare le prove e decidere il destino di Leonard Vole​.

Mary Poppins (sabato 26 ottobre 2024) è una rappresentazione teatrale ispirata alla celebre tata magica. Ambientata nella Londra del 1906, la storia segue la famiglia Banks e le incredibili avventure portate da Mary Poppins, che arriva volando con il suo ombrello per prendersi cura dei vivaci figli della famiglia. Con l’aiuto del suo amico Bert, Mary trasforma la vita dei Banks con magia e avventure indimenticabili​.

Hercules da zero a hero (sabato 7 dicembre 2024) racconta le origini eroiche di Ercole, il figlio di Zeus, nell’antica Grecia. Tra gelosie divine e complotti, Ercole dovrà affrontare numerose sfide, crescere come uomo e come eroe, fino a sventare il piano malvagio di Ade, Dio degli Inferi. Lo spettacolo, ricco di avventura e momenti epici, è un musical che promette di affascinare grandi e piccoli​.