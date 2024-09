Aperitivo con l’autore: Silvia Atzori presenta a Varese il suo esordio letterario

La poesia sarà protagonista al Regondell Bistrot di Varese.

Il 26 settembre alle ore 18.30 l’aperitivo con l’autore vedrà la scrittrice emergente Silvia Atzori presentare il suo libro d’esordio, “Quando tornerai sulla terra”, edito da Arcipelago Itaca e con la prefazione dello scrittore Giuseppe Nibali.

Silvia Atzori, nata nel 1998 in provincia di Varese, è una giovane insegnante di lettere, laureata in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano, con un particolare interesse per la poesia italiana del secondo Novecento. È anche redattrice di Medium Poesia e ha pubblicato testi e articoli su diverse riviste e blog. Nel 2023 è stata tra i vincitori del prestigioso concorso Pordenonelegge Esordi.

Il suo esordio, “Quando tornerai sulla terra” (2024, Arcipelago Itaca), è una raccolta di poesie tenute insieme da un forte impianto macrotestuale, sviluppata attraverso un viaggio in luoghi liminali: un “descensus” nella geografia metropolitana, ospedaliera e infine psichica di un io-lirico che si fa personaggio, alternando il proprio nome a quello di Proserpina, colei che per eccellenza è discesa negli inferi. “Un libro forte di temi e di stile”, così lo definisce Giuseppe Nibali.

L’evento sarà l’occasione per conoscere da vicino un’autrice promettente e per approfondire la sua opera.

Per partecipare, è possibile prenotare contattando il 342-5709040.