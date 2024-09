Attenti alle truffe: ad Arcisate un pomeriggio con la Polizia locale per imparare a difendersi

Il Comune di Arcisate in collaborazione con la Polizia locale organizza un incontro pubblico relativo ad un problema sempre più frequente, quello dei truffatori che in tanti e fantasiosi modi cercano di intrufolarsi nelle case per derubare le persone.

Mercoledì 25 settembre, alle 15 nella Sala frontalieri sotto al Municipio, operatori di polizia ed esperti forniranno a chiunque voglia partecipare informazioni e consigli per smascherare i truffatori e non cadere nelle loro trappole. Consigli utili in particolare per le persone anziane, spesso le vittime privilegiate di questi malintenzionati.