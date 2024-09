Bambini immersi nel mondo delle fiabe ad Arcisate con L’Arcobaleno di Nichi

Il Parco Lagozza di Arcisate ha aperto ai bambini il mondo delle fiabe nel weekend con l’Arcobaleno di Nichi. Centinaia di famiglie hanno partecipato alla “C’era una volta…” edition dell’evento nato per ricordare con gioia Nicholas Bertolla, bambino scomparso a 9 anni per una grave leucemia.

Galleria fotografica “C’era una volta…” ad Arcisate 4 di 17

«Ringrazio di cuore tutti i volontari, i sostenitori e le persone che hanno contribuito e partecipato a all’Arcobaleno di Nichi quest’anno – afferma Elena Bertolla, mamma di Nicholas -. È stata una festa bellissima e, come mamma, mi è piaciuto rivedere il sorriso del mio bimbo nel sorriso dei tanti bambini che hanno assistito con meraviglia agli spettacoli e si sono divertiti tra giochi e laboratori proposti con allegria e creatività impagabili».

Scopo della manifestazione benefica è contribuire a realizzare in suo nome la Casa Arcobaleno: appartamenti in cui ospitare le famiglie dei bambini ricoverati al Day Center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale Del Ponte, «perché avere la famiglia unita e vicina nel percorso di cura significa salire il primo gradino verso la guarigione». Per questo l’intero ricavato della festa sarà donato a Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto “Il Faro” di via Largo Flaiano a Varese, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini oncologici: famiglie, ricercatori, specializzandi e associazioni.

«Ringraziamo la famiglia di Nicholas e tutto il gruppo dell’Arcobaleno di Nichi per la bellissima festa condivisa con tante famiglie e per l’impegno nel sostenere i progetti di Fondazione Giacomo Ascoli a sostegno dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese», aggiunge Marco Ascoli, presidente della Fondazione intitolata al figlio Giacomo.

Un ringraziamento particolare va ai centocinquanta volontari che hanno reso possibile L’Arcobaleno di Nichi e la Nichi RunBow che ha aperto la manifestazione. Molto apprezzate anche la cucina e le specialità alla griglia di Vincenzi’s finest BBQ e tutta la sua brigata, gli aperitivi a cura di Balthazar e Spiriti Gin, gli spettacoli del Cappellaio Matto, Mangiafuoco e Alice nel paese delle meraviglie oltre ai concerti della Rock school di Mitzi e Skull Breakers.

Un grazie speciale anche a Protezione civile, Vigili del fuoco e a tutti i sostenitori, nuovi e consolidati, che hanno collaborato attivamente con materiale, contributi e premi.

Aggiornamenti sui vincitori di giochi e sottoscrizioni a premi saranno pubblicati a breve sui canali social de L’Arcobaleno di Nichi.